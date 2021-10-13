Üye Girişi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama

13.10.2021 16:33
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili, "Bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili, "Bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik 'Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği belirtilerek, şöyle denildi: "12 Ekim 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL'yi aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."


Maliye Bakanlığı, Tebliğ, Medya, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız 17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 17:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkanı Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkanı Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkanı Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement