Hazine ve Maliye Bakanlığından Mali Eylem Görev Gücünün "gri liste" kararına tepki Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) "gri liste"de yaptığı güncellemeye ilişkin, "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FATF'ın suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluş olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, 39 üyesi bulunan FATF'ın 1991'den bu yana üyesi olduğu ve uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020'de 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporu'nda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

FATF standartlarına uyum çalışmaları

Açıklamada, salgın sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye'nin FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği kaydedildi.

Atılan adımlar şöyle sıralandı:

"Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiştir.

Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamıştır.

Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamıştır.

Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuştur.

MASAK'ı yeniden yapılandırmıştır.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuştur.

UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiştir.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır."

"Hak edilmeyen sonuç"

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydettiği vurgulanan açıklamada, atılan bu adımların, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlar tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen yeterli görülmediği ve Türkiye'nin gri listeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır."