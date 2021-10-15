"HepsiTürkiye'den" programı Malatyalı kobilerle buluştu

Malatya'da Hepsiburada ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde hayata geçirilen "HepsiTürkiye'den" programı kapsamında Malatya'da kobilerle toplantı düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) yapılan toplantıda konuşan Hepsiburada Kadın Girişimci ve Kooperatifler Koordinatörü Duygu Aktaş, HepsiTürkiye'den Programı'nın en büyük hedefinin ülkemizin milli değerleri olan coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye e-ticaretle satışa sunmak olduğunu vurguladı.

Yeni tim koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesin hayatını değiştirdiğini kaydeden Aktaş, "Ticaret Bakanlığımızın rakamlarına göre 5,3 milyar liralık bir artış söz konusu, yüzde 283'lük bir artış var. Yani artık gıda da yöresel ürünler de kolaylıkla Hepsiburada üzerinden, diğer saygıdeğer e-ticaret platformlarından halkımız tarafından teveccüh gösterilerek alınıyor. Bu şu demek aynı zamanda pandemi e-ticareti tamamıyla değiştirdi, ancak sakın geç kaldığınızı düşünmeyin çünkü henüz daha çok yolun başındayız, gelişme alanı çok açık, çok geniş. Büyüme oranları elbette ki çok umut verici ancak biz de bu program vesilesi ile yöresel ürünlerin tüm Türkiye'ye satışını hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Aktaş, Malatya'daki 300 kobinin Hepsiburada üzerinden ürünlerini tüm Türkiye'ye ulaştırdığını kaydetti.

Aylık trafik oranlarının 200 milyonun üzerinde olduğuna değinen Aktaş, Malatya'nın 15 coğrafi işaretli ürünü olduğunu hatırlatarak "20 tanesi de şu anda tescil bekliyor. Biz istiyoruz ki sadece Malatya değil tüm Türkiye Malatya'nın coğrafi işaretli ürünlerinden faydalansın, onları tadabilsin, onları kullanabilsin." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkiye'de coğrafi işaretli 783 ürünün bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunları da e-ticarete alarak en kısa zamanda Türk tüketicisi ile buluşturacağız. Uygulamamızda herkes kendi yöresinin, kendi ilçesinin, kendi yöresinin ürününü filtre yardımı ile seçebilir. Ayakta kalmaya, mücadele etmeye devam eden zanaatkarlarımızı bekleyip onların dijital dönüşümlerine destek vermek istiyoruz. Malatya'mızda olan, yöresinde üretim yapan bütün kobileri, kadın kooperatiflerini ve işletmelerimizi bekliyoruz. Yöresel olsun, markayı firma kendi üretsin, al sat özelliği taşımasın, endüstriyel ürün değil, yöresel ürünlerin peşindeyiz."

Bugün Türkiye'de 23 bin kadın girişimciye ulaştıklarını, 85 kadın kooperatifinin Hepsiburada'da satış yapmalarını sağladıklarını aktaran Aktaş, Malatya'da kayıtlı 18 kadın kooperatifinin de aralarına katılmasını istediklerini belirtti.

MTSO Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman da kentin coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi vererek, "2002 yılında coğrafi işaret, 2017 yılında da AB coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısının hak ettiği değeri görmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.