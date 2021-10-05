Üye Girişi
İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika

İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı

05.10.2021 18:09
İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı, System.String[]

İBB, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri için geçinmelerine katkı sağlamak amacıyla 'Eğitim Destek Paketi'ni hayata geçirdi. Bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (covid-19) döneminde ihtiyaç sahipleri için başlattığı sosyal destek kampanyasına, üniversite öğrencilerini de dahil etti. Hayırseverler ile üniversite eğitimini İstanbul'da sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencileri bir araya getiren 'Askıda Eğitim Destek Paketi' tamamen online ve şeffaf ortamda 250 TL'lik yardımda bulunabiliyor.

İBB ASKIDA EĞİTİM DESTEK PAKETİ NEDİR?

Hayırseverlerin maddi yardımlarla oluşturan fon, daha önceden İBB'ye başvuru yapmış ve ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış öğrencilere 250'şer TL olarak dağıtılıyor.Sosyal destek, öğrencilerin İstanbulkart'larına yatırılıyor. Eğitim Destek Paketi, bugüne kadar 13.185 öğrenciye Askıda Fatura aracılığıyla 3.296.250 TL eğitim desteği ulaştı. İBB askıda eğitim başvurularını sosinc.ibb.gov.tr adresinden yapabilir.

İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Üniversite, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı 18:21 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor 18:10 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü 17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim 17:53 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!

Son Dakika Haberleri
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:28 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı         
18:29
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı         
18:20
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement