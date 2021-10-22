İnegöl Belediyesi kendi 'ginger'ını üretti

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, zabıta ekiplerinin şehir içi ulaşımda kullanması için 2 adet ginger üretti. Tamamen milli imkanlarla üretilen gingerlar, bugün düzenlenen törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

İnegöl Belediyesi proje takımları, değer üretmeye devam ediyor. 8 ayrı proje takımıyla farklı alanlarda çalışmalar sürdüren İnegöl Belediyesi, kendi gingerlarını imal etti. Baykoca Proje Takımı, Zabıta Müdürlüğünde ekiplerin şehir içi ulaşımda kullanması maksadıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 adet ginger yaptı.

Gingerlar törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıta ekipleri ilk kez yeni araçlarıyla trafiğe çıktı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün ginger cihazlarının tanıtımını yapalım istedik. Bunlar tamamen kurmuş olduğumuz Baykoca Atölyemizde gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar. 8 ayrı proje ekibimiz var. Ortaokul ekipleri var, lise ekipleri var, üniversite ekipleri var. Biliyorsunuz bir ekibimiz Teknofest yarışmasında birincilik ödülü aldı. Kaçak yapıyla mücadelede dronla mücadele yöntemiyle bir modelleme geliştirdiler. Birincilik ödülüne layık görülmüşlerdi. Tabii bu modellemeyi yarın ticarete dönüştürme imkanı da var. Bunlara da çalışılacak. Fırsat ve imkan verildiğinde genç arkadaşlarımızın neler yapabileceğine örnek bir çalışmadır. Burada fabrikadan çıkan bir ürünü tanıtmıyoruz. Arkadaşlarımızın Yenice Dostum Merkezimizde kurmuş olduğumuz elektrikli otomasyon atölyesinde gece gündüz demeden çalıştılar. Öğrenci olan kardeşimiz var, çalışan kardeşimiz var, fedakarlık ederek bu çalışmalarla uğraşıyorlar. Bunu gibi birçok çalışma var. Elektrikli gezi aracı üzerinde de çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl çalışır vaziyette sizlere sunmak istiyoruz" dedi.

"Baykoca ismi çok kıymetli"

"Baykoca" isminden de söz eden Taban, şöyle devam etti: "Burada başka bir güzelliği de ifade etmek istiyorum. Sürekli olarak Baykoca'nın ismini vurguluyoruz. Baykoca kimdir? Osmanlının ilk şehididir. Osmanlının ilk şehidi de İnegöl'de medtfundur. Bu yönüyle de çok kıymetli olduğunu vurguluyoruz. Projemizin adını da Baykoca koyduk. Ben ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Engelli araçlarımız da yine bu otomasyon atölyesinde onarımlarını yapıyoruz. Şu ana kadar yüzün üzerinde engelli gerek otomatik araç, gerek manuel araçların tamir ve bakımlarını yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Vatandaşımız da bundan çok mutlu. Çünkü bir muhatabı var. Günlerce beklemiyor, yedek ünite veriyoruz, ürünü alıyoruz bakımını ve tamirini yapıyoruz."

Alper Taban, "Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte İspanya'dan yapılan bir davet üzerine Dünya Akıllı Şehirler Kongre Fuarına davet edildik. Daire müdürlerimizle katılarak neler yapıldığını inceleyeceğiz. Dijitalleşme mühim. Dijitalleşme alanında hayatı kolaylaştıracak adımları biz de atmak ve bu noktada yerimizi almak istiyoruz. Bugün ve bundan sonra bu adımları daha fazla atacağız" dedi. - BURSA