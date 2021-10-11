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İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

11.10.2021 10:43
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişiye geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 45'e geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bine düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 51,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 12 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 46,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 52,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı da 1,9 milyon kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalışla yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,7 oldu.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.831

31.591

32.240

İş gücü (bin kişi)

32.671

22.250

10.421

İstihdam (bin kişi)

28.706

19.850

8.856

Tarım (bin kişi)

4.947

2.883

2.064

Sanayi (bin kişi)

6.172

4.664

1.508

İnşaat (bin kişi)

1.808

1.713

95

Hizmet (bin kişi)

15.779

10.591

5.188

İşsiz (bin kişi)

3.965

2.399

1.565

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.160

9.341

21.819

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

51,2

70,4

32,3

İstihdam oranı (yüzde)

45,0

62,8

27,5

İşsizlik oranı (yüzde)

12,1

10,8

15,0

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

14,2

12,3

18,7

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

22,7

19,5

28,9

(Bitti)

İstihdam, İşsizlik, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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