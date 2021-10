İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelenin sürdüğünü anlattı. Sahaya çıkmadan bile dijital ortamda kayıt dışı istihdamı tespit edebildiklerini anlatan Avcı, işe gitmeden sigorta girişi yapılarak emeklilik primi biriktiren sahte çalışanları da tespit edip emeklilik gün sayılarını da iptal ettiklerini ifade etti.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında hayata geçen KADİM projesi başarı elde etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere yönelik sahadaki çalışmalarda 9 ayda 60 kayıt dışı sigortalılık tespit ettiklerini açıkladı. Avcı, KADİM projesi ile kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda sahaya bile çıkmadan dijital ortamda kayıt dışı istihdamı tespit edebildiklerine vurgu yaptı. İl Müdürü Avcı, dijital ortamla ilk 9 ayda 371 kayıt dışı istihdamın tespit edilerek gerekli cezanın uygulandığını açıkladı.

Kayıt dışı istihdam sağlayan işletmelere en az iki asgari ücret cezası uygulandığının altını çizen Avcı, işletmelere çağrıda bulunarak bir an önce gerekli girişimleri yapmalarını istedi. Kayıt dışı işçi çalıştırarak para kazandığını zannedenlerin büyük bir risk aldığını ifade eden Avcı, şöyle dedi.

"Kurumumuzun oluşturduğu birimlerimiz mevcut. Alanda sahte sigorta ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı bunların vasıtasıyla engellemeye veya azaltmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı ilk 9 ayı içerisinde KADİM birimlerimiz vasıtasıyla 371 kayıt dışı sigortalılık tespiti yapmışız. Denetim birimlerimiz vasıtasıyla alanda yaptığımız incelemelerde 9 ay içerisinde 60 kayıt dışı sigortalılık tespiti yapmışız. Bundan şunu çıkartmamız gerekiyor. Artık alana çok inmemize gerek yok artık dijital ortamda paydaş kurumların verileri değerlendirmesinden artık kayıt dışı sigortalılığı tespit edebiliyoruz. durumlardan kayıt dışılığa ulaşabiliyoruz. Ama istiyoruz ki işletmeler yasal yollardan düzgün şekilde bunu bildirsinler. Kayıt dışı istihdam sayısını azaltalım. Sosyal güvenlik sistemini daha ileri aşamaya taşıyalım. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem ülkemiz hem de Zonguldak için çok verimli çalışmalar yürütmüş oluruz. Cezai işlem rakamlarını almadım ama her bir kayıt dışı tespitimizde işe girişin verilmemesinden dolayı otomatik olarak iki asgari ücret cezası uyguluyoruz. Kaç ay bildirilmemişse ceza uygulanıyor. İşletmenin daha önce hiç çalışanı yoksa tutmuş olduğu deftere göre iki asgari ücret cezası uyguluyoruz. Baktığımızda bir kayıt dışı işçiden dolayı işletmemiz 15-20 bin lira civarında cezaya maruz kalabilir. Bu rakam aslında teşviklerden faydalanan bir işletmenin işçi için ödemiş olduğu primlerden 19 aylık primine tekabül eder. İşletmelerimizi özellikle uyarmak istiyoruz. Kayıt dışı işçi çalıştırarak para kazandığını zannedenler aldığı riskin çok daha fazla olduğunu bilmeliler."

Sahte sigortalının primleri iptal ediliyor

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, sahte sigortalılıkla ilgili mücadelenin de sürdüğünü aktardı. İşe gitmeden sigorta girişi yapılan ve böylelikle prim gün sayısı biriktirenlerin tespit edilmesi halinde günlerinin iptal edildiğini anlatan Avcı, sahte sigorta primi biriktirerek emekli olanlara ödenen rakamların da geri alındığını aktardı.

"Anlaşmalı boşanma kadının sömürülmesidir"

Muvazaalı boşanmada son 10 yıllık denetimlerin büyük bir etkisi olduğuna vurgu yapan SGK İl Müdürü Erkin Avcı, kadın örgütlerine çağrı yaparak "Anlaşmalı boşanmada kadın babasının maaşının yüzde 25'ini alıyor. Ancak eşinin vefat etmesi durumunda maaşının yüzde 75'i aylık bağlanıyor. Anlaşmalı boşanmadan sonra eşinin vefat etmesi durumunda hem mirasından faydalanamıyor hem maaşını alamıyor. Çünkü ortada evlilik durumu söz konusu değil. Bu da kadının ciddi manada mağdur edilmesidir. Muvazaalı boşanma aslında kadının sömürülmesidir" diye konuştu.

2021 yılında anlaşmalı boşanmalarda 250 adet rapor oluşturulduğunu ifade eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muvazaalı boşanma kurumumuzun önemli problemlerinden bir tanesi. SGK Zonguldak İl Müdürlüğü olarak bize intikal ettirilen her bir ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. ve denetim birimlerimiz vasıtasıyla sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde ihbarların sayısı ciddi manada azaldı. Bu demektir ki daha önceden yaptığımız faaliyetler etkili oldu. İnsanlar eskisi kadar muvazaalı boşanma yöntemine başvurmuyorlar. Yaklaşık son 10 yıl içerisinde yaptığımız denetimlerle muvazaalı olduğunu tespit ettiğimiz aylık bağlamaların aylıklarını iptal ettik. Ödemiş olduğumuz tutarların tamamını faiziyle geri alma yöntemine başvurduk. Bu yöntemi duyanlar kendileri de bu aşamadalarsa vazgeçtiler. Gelip yapılandırmadan faydalandılar veya bu yönteme başvuracak olanlar bundan vazgeçtiler. Şu an denetim eleman sayımız ciddi manada yükselmiş durumda, 2021 yılında 250 adet bu konuda rapor oluşturduk. Her biri birimlerimize gitti. Gereği yapılıyor. Muvazaalı boşanma aslında kadının sömürülmesidir. Eşinin varlığında babasının maaşına gidebilmesi için hülle yoluyla da olsa yaptığı boşanma eşinin ani boşanma durumunda kadının mağdur olması anlamına geliyor. Çünkü biz babadan yüzde 25 aylık maaş bağlıyoruz. Eşten maaşı yüzde 75 olarak bağlanıyor. Aynı zamanda eşinin vefatı halinde evlilikleri olmadığından eşinin mirasına talip olmuyor. Bu kadının ciddi manada mağdur edilmesidir. Biz SGK olarak bununla ciddi manada mücadele ediyoruz. Bu konuda tüm sivil toplum örgütlerinin özellikle kadın örgütlerinin ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor." - ZONGULDAK