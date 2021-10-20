Üye Girişi
İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı - Son Dakika

İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı

20.10.2021 15:50
İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelenin sürdüğünü anlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelenin sürdüğünü anlattı. Sahaya çıkmadan bile dijital ortamda kayıt dışı istihdamı tespit edebildiklerini anlatan Avcı, işe gitmeden sigorta girişi yapılarak emeklilik primi biriktiren sahte çalışanları da tespit edip emeklilik gün sayılarını da iptal ettiklerini ifade etti.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında hayata geçen KADİM projesi başarı elde etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere yönelik sahadaki çalışmalarda 9 ayda 60 kayıt dışı sigortalılık tespit ettiklerini açıkladı. Avcı, KADİM projesi ile kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda sahaya bile çıkmadan dijital ortamda kayıt dışı istihdamı tespit edebildiklerine vurgu yaptı. İl Müdürü Avcı, dijital ortamla ilk 9 ayda 371 kayıt dışı istihdamın tespit edilerek gerekli cezanın uygulandığını açıkladı.

Kayıt dışı istihdam sağlayan işletmelere en az iki asgari ücret cezası uygulandığının altını çizen Avcı, işletmelere çağrıda bulunarak bir an önce gerekli girişimleri yapmalarını istedi. Kayıt dışı işçi çalıştırarak para kazandığını zannedenlerin büyük bir risk aldığını ifade eden Avcı, şöyle dedi.

"Kurumumuzun oluşturduğu birimlerimiz mevcut. Alanda sahte sigorta ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı bunların vasıtasıyla engellemeye veya azaltmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı ilk 9 ayı içerisinde KADİM birimlerimiz vasıtasıyla 371 kayıt dışı sigortalılık tespiti yapmışız. Denetim birimlerimiz vasıtasıyla alanda yaptığımız incelemelerde 9 ay içerisinde 60 kayıt dışı sigortalılık tespiti yapmışız. Bundan şunu çıkartmamız gerekiyor. Artık alana çok inmemize gerek yok artık dijital ortamda paydaş kurumların verileri değerlendirmesinden artık kayıt dışı sigortalılığı tespit edebiliyoruz. durumlardan kayıt dışılığa ulaşabiliyoruz. Ama istiyoruz ki işletmeler yasal yollardan düzgün şekilde bunu bildirsinler. Kayıt dışı istihdam sayısını azaltalım. Sosyal güvenlik sistemini daha ileri aşamaya taşıyalım. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem ülkemiz hem de Zonguldak için çok verimli çalışmalar yürütmüş oluruz. Cezai işlem rakamlarını almadım ama her bir kayıt dışı tespitimizde işe girişin verilmemesinden dolayı otomatik olarak iki asgari ücret cezası uyguluyoruz. Kaç ay bildirilmemişse ceza uygulanıyor. İşletmenin daha önce hiç çalışanı yoksa tutmuş olduğu deftere göre iki asgari ücret cezası uyguluyoruz. Baktığımızda bir kayıt dışı işçiden dolayı işletmemiz 15-20 bin lira civarında cezaya maruz kalabilir. Bu rakam aslında teşviklerden faydalanan bir işletmenin işçi için ödemiş olduğu primlerden 19 aylık primine tekabül eder. İşletmelerimizi özellikle uyarmak istiyoruz. Kayıt dışı işçi çalıştırarak para kazandığını zannedenler aldığı riskin çok daha fazla olduğunu bilmeliler."

Sahte sigortalının primleri iptal ediliyor

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, sahte sigortalılıkla ilgili mücadelenin de sürdüğünü aktardı. İşe gitmeden sigorta girişi yapılan ve böylelikle prim gün sayısı biriktirenlerin tespit edilmesi halinde günlerinin iptal edildiğini anlatan Avcı, sahte sigorta primi biriktirerek emekli olanlara ödenen rakamların da geri alındığını aktardı.

"Anlaşmalı boşanma kadının sömürülmesidir"

Muvazaalı boşanmada son 10 yıllık denetimlerin büyük bir etkisi olduğuna vurgu yapan SGK İl Müdürü Erkin Avcı, kadın örgütlerine çağrı yaparak "Anlaşmalı boşanmada kadın babasının maaşının yüzde 25'ini alıyor. Ancak eşinin vefat etmesi durumunda maaşının yüzde 75'i aylık bağlanıyor. Anlaşmalı boşanmadan sonra eşinin vefat etmesi durumunda hem mirasından faydalanamıyor hem maaşını alamıyor. Çünkü ortada evlilik durumu söz konusu değil. Bu da kadının ciddi manada mağdur edilmesidir. Muvazaalı boşanma aslında kadının sömürülmesidir" diye konuştu.

2021 yılında anlaşmalı boşanmalarda 250 adet rapor oluşturulduğunu ifade eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muvazaalı boşanma kurumumuzun önemli problemlerinden bir tanesi. SGK Zonguldak İl Müdürlüğü olarak bize intikal ettirilen her bir ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. ve denetim birimlerimiz vasıtasıyla sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde ihbarların sayısı ciddi manada azaldı. Bu demektir ki daha önceden yaptığımız faaliyetler etkili oldu. İnsanlar eskisi kadar muvazaalı boşanma yöntemine başvurmuyorlar. Yaklaşık son 10 yıl içerisinde yaptığımız denetimlerle muvazaalı olduğunu tespit ettiğimiz aylık bağlamaların aylıklarını iptal ettik. Ödemiş olduğumuz tutarların tamamını faiziyle geri alma yöntemine başvurduk. Bu yöntemi duyanlar kendileri de bu aşamadalarsa vazgeçtiler. Gelip yapılandırmadan faydalandılar veya bu yönteme başvuracak olanlar bundan vazgeçtiler. Şu an denetim eleman sayımız ciddi manada yükselmiş durumda, 2021 yılında 250 adet bu konuda rapor oluşturduk. Her biri birimlerimize gitti. Gereği yapılıyor. Muvazaalı boşanma aslında kadının sömürülmesidir. Eşinin varlığında babasının maaşına gidebilmesi için hülle yoluyla da olsa yaptığı boşanma eşinin ani boşanma durumunda kadının mağdur olması anlamına geliyor. Çünkü biz babadan yüzde 25 aylık maaş bağlıyoruz. Eşten maaşı yüzde 75 olarak bağlanıyor. Aynı zamanda eşinin vefatı halinde evlilikleri olmadığından eşinin mirasına talip olmuyor. Bu kadının ciddi manada mağdur edilmesidir. Biz SGK olarak bununla ciddi manada mücadele ediyoruz. Bu konuda tüm sivil toplum örgütlerinin özellikle kadın örgütlerinin ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor." - ZONGULDAK

İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı
İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı
İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zonguldak, İstihdam, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü 15:37 Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar
Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü 15:18 Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar

Son Dakika Haberleri
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
15:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:18 Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü
15:03 Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı
15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
14:54 Son dakika magazin haberleri!
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı         
15:49
Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş         
15:35
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı         
15:31
Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı         
15:04
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Ihlamur 'yeşil altın' olma yolunda ilerliyor: Kilosu 400 lira Ihlamur 'yeşil altın' olma yolunda ilerliyor: Kilosu 400 lira         
11:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:55:26. #1.12#
SON DAKİKA: İşe gitmeden sigorta primi biriktiren 'sahte çalışanlar' yandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement