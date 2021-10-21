Üye Girişi
Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika

Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu

21.10.2021 18:00
Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu

Isparta'da 2021 Yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Isparta'da 2021 Yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi kurul faaliyetleri görüşüldü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kurulda yaptığı konuşmada meslek lisesi ve mesleki eğitimin önemini yineleyerek, özel sektör ile meslek lisesi öğrencilerinin buluşturulması adına okul müdürleri ve alan öğretmenlerin sürekli sahada olmasının olmasını istedi. Vali Seymenoğlu, "İş arayan bir kişiyi bile işe yerleştirebilirsek ne mutlu bize. İl istihdam kurulunu bu nedenle çok önemsiyoruz." dedi.

İŞ-KUR Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta'da ki işsizlik oranın ülke geneline göre daha aşağıda olduğunu belirterek, 2021 yılının ilk 9 ayında 7 bin 295 kişinin açık işlere yerleştirildiğini, yine aynı zaman diliminde ise Isparta'da 1565 kişiye 8 milyon 400 bin lira işsizlik ödendiğinin aktarıldığını kaydetti. Höke, geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak devam eden ancak bu yıl salgın nedeniyle biraz daha az sayıda kişinin istihdam edildiği Toplum Yararına Programlarda ise halen 256 kişinin değişik kamu kurumlarında çalıştığını söyledi.

Programda ardından Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin mevcut durumu ve bu okullardaki öğrencilerin istihdam durumlarının değerlendirilmesi kapsamında Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Öztürk kurul üyelerine okulda bulunan bölüm ve teknik alt yapı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri de toplantıda özel sektörün kalifiyeli iş gücü ihtiyacını bir kez daha yineleyerek, bu konudaki taleplerini kurul üyeleri ile paylaştılar. - ISPARTA

Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu
Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu
Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu
Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu

Ömer Seymenoğlu, Mesleki Eğitim, İstihdam, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş 17:55 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki 17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Aydın'da yağış sonrası toprakta oluşan çatlaklar halkı korkuttu 17:36 Aydın'da yağış sonrası toprakta oluşan çatlaklar halkı korkuttu
13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı 17:23 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar 17:18 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:57 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
17:48 "Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavga sonucu kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim
17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki
17:36 Aydın'da yağış sonrası toprakta oluşan çatlaklar halkı korkuttu
17:34 Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı
17:23 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı
17:21 Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi
17:17 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
"Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavga sonucu kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim         
17:48
Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı         
17:39
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı         
17:35
Gamze Açar'ın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti Gamze Açar'ın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti         
17:18
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 18:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement