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İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı - Son Dakika

İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı

14.10.2021 15:14
İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı

Giresun'un Piraziz ilçesinde CHP'li belediye tarafından işyerleri çalışma ve işyeri ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıkılan esnaf davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde CHP'li belediye tarafından işyerleri çalışma ve işyeri ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıkılan esnaf davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı.

Bazı muhtarların, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte "Adalet istiyoruz", sloganlarıyla "Davamız ekmek davası, meselemiz Piraziz Belediyesi" yazılı dövizler taşındı.

Piraziz meydanında son bulan yürüyüşte basın açıklaması yapan Doğukan Arslan, "Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu'nun talimatları ile uzunca bir zamandır fakat özellikle de son aylarda daha da artarak devam eden, iş yerlerimize yönelik, kaçak yapı olduğundan bahsedilerek işlem tesis edilen fakat aslında şahsi husumetlere ve siyasi sebeplere dayalı olarak gerçekleştirildiğini bildiğimiz mühürleme, kapatma ve yıkım girişimleri gibi ağır yaptırım içeren bu işlemlere karşılık medeni ve demokratik bir şekilde toplumsal bir tepki göstermek, yapılan uygulamaları kınamak ve en önemlisi de mağduriyetimizi yetkililere duyurmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. İlçemizde Ağustos ayından bu yana 6 tane iş yeri belediye tarafından mühürlenerek kapatılmıştır. Fakat ilginç olan konu ise kamuoyundan ve hemşehrilerimizden gelen tepkiler üzerine iş yerlerimizi kapatan Başkanın 'Oraları şikayet ettiler, devlet kapattı, biz kanunu uyguluyoruz, bizimle bir ilgisi yok' tarzındaki kamuoyunu yanıltacak açıklamalar yapmasıdır. Ancak bizler çok iyi biliyoruz ki bizlerin iş yerlerimiz için büyük paralar vererek almış olduğu yapı kayıt belgeleri, Piraziz Belediyesi'nin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne defaatle yaptığı yazılı şikayetler üzerine iptal edilmiştir. Şikayet eden, işi yapan kendisi ama işin siyasi sorumluluğuna ve sonuçlarını gelince suçu devlete, hükümete ve hatta bizlere atmaktadır. Bugün mühürlediğiniz ve yıkmak istediğiniz, bunun içinde yapı kayıt belgelerinin iptali için defaatle yazılı şikayetlerde bulunduğunuz iş yerlerinin aslında birçoğunun yapımına zamanında neden müsaade ederek, destek verdiniz. Piraziz'de adalet ve eşitlik anlayışı, kanun ve kurallarda yazdığı gibi değil de, sizin keyfinizin istediği gibi mi uygulanmaktadır? Bizler iş yerlerimizin hazine veya karayolları arazisinde bulunduğu kabul ediyoruz. Ancak ilçemizde hazine arazisinde sadece 6 tane işletmemi bulunuyor. Bu işletmelere işlem uyguluyorsunuz. Aynı statüde bulunan ve bizatihi kendi öz kardeşiniz ve akrabalarınıza ait iş yerlerine bugüne değin hiçbir işlem üretmeyip, üstüne bir de kat çıkmak suretiyle Muhtarlar Derneği adı altında yeni bir kaçak yapıyı kendi ellerinizle inşa ediyorsunuz ve o kaçak yapının bir kısmını da iş ortağınız ve akrabanıza ofis olarak verebiliyorsunuz? Sadece bizlere 'bedel' ödetmenizin sebebi nedir ? " dedi.

Başkan Görgülüoğlu, "Belediye gereğini yapmıştır"

Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açkılamada "Söz konusu işyerleri Karayollarına tahsisli arazi üzerine yapılmıştır. Hiç birinin işyeri ve çalışma ruhsatları bulunmamaktadır. Karayollarından, Valilik'ten ve Kaymakamlık'tan gelen yazılar sonucunda belediyemiz de gereğini yapmıştır. Hukuki süreçler tamamlanmış ve belediyemiz de gereğini yapmıştır" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı
İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı
İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı
İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı

Protesto, Giresun, Piraziz, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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