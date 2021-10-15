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İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika

İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı

15.10.2021 11:16
İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı

İtalya'nın 74 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia, son uçuşunu Sardinya'daki Cagliari'den başkent Roma'ya yaparak faaliyetlerini noktaladı.

İtalya'nın 74 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia, son uçuşunu Sardinya'daki Cagliari'den başkent Roma'ya yaparak faaliyetlerini noktaladı.

Havacılık sektöründe bir devir sona erdi. İtalya'da 1946'da kurulan ve ilerleyen yıllarda Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketleri arasına giren Alitalia, faaliyetlerini sonlandırdı. İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu firması, AZ01586 sefer sayılı son uçuşunu Sardinya Adası'ndaki Cagliari'den başkent Roma'ya yaptı. 180 yolcusu bulunan uçak, yerel saatle 23.23'te Fiumicino Havaalanı'na indi ve bir devir kapandı. Alitalia'nın kapanmasının ardından hükümetin öncülüğündeki yatırımla yeni kurulan

"Italia Trasporto Aereo (ITA)" ülkenin bugünden itibaren resmi havayolu firması oldu.

2002'den beri büyük mali kriz yaşayan Alitalia, 2008'de özelleştirilmesine rağmen yine de devlet desteğine ihtiyaç duydu. 2017 yılında iflas eden havayolu firması daha sonra verilen iki devlet kredisiyle faaliyetlerini sürdürürken, geçtiğimiz yıl 2020'de korona virüs salgınından kaynaklanan kısıtlamalarla bir kez daha darbe aldı.

ITA uçuşlarını bugün başlatıyor

Tamamı İtalya hükümetine ait olan ITA ise, 52 uçakla faaliyetlerine başlayacak ve 2025'te uçak sayısını 105'e çıkaracak. ITA, Alitalia'nın yaklaşık 11 bin çalışanından yaklaşık 2 bin 800'ünü de istihdam edecek ve başlangıçta Frankfurt, Paris, Londra, New York ve Buenos Aires dahil olmak üzere 45 destinasyona uçuş yapacak. - ROMA

İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı
İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı
İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı

Havacılık, İtalya, Uçak, Roma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalya'nın 74 yıllık havayolu firması Alitalia faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika
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