İzmir Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'nin önde gelen savunma ve teknoloji firmalarının yer aldığı İzmir Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 60'a yakın firmanın katılımıyla başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlen fuar, Balçova'da bir otelde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Savunma ve teknoloji sektörlerinden firmaların yanı sıra üniversiteler, teknoparklar ve melek yatırımcıların da katıldığı fuarda, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400 en çok ilgi gören ürün oldu.

Ege Kalkınma Derneği Başkanı Kadir Uçar, AA muhabirine, önceki yıllarda düzenledikleri savunma sanayisi zirvelerini, bu yıl fuar formatıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Fuarda 60'a yakın firmanın stant açtığını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Bugünden, birkaç firmanın el sıkıştığını gördük. Bizleri mutlu eden bir diğer konu ise fuara gelenler arasında gençlerin yoğunluğu. Teknik alanda eğitim almış arkadaşlarımız, kolay bir şekilde savunma sanayisinde iş bulabiliyorlar. Biz de onlara destek olmak adına start-up firmalarına ücretsiz yer verdik. Gençlerimizin teknoloji ve bilime olan merakı giderek artıyor. Bunları da fiili olarak fuarlarımızda görüyoruz."

Yarın sona erecek fuarda, 11 panel ve 4 konferansın düzenleneceğini dile getiren Uçar, fuarın savunma sanayisi firmalarıyla tedarikçi adayı KOBİ'ler arasında köprü işlevi göreceğini sözlerine ekledi.