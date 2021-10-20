İzmir'de "Organik Tarım Sektör Değerlendirme Toplantısı" başladı

İzmir'in Menemen ilçesinde iki gün sürecek "Organik Tarım Sektör Değerlendirme Toplantısı" başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün organizasyonunda 2020 ve 2021 yıllarının organik tarım açısından değerlendirildiği toplantının açılışına, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra organik tarım üreticileri, ihracatçı firmalar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, Bakanlık yetkilileri ve İl Müdürlüklerinden gelen teknik personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, "Türkiye 23,1 milyon hektar işlenebilir tarım arazisi olan dev bir tarım ülkesi. Sebze üretiminde dünya dördüncüsü, meyve üretiminde dünya beşincisiyiz. Pandemi sürecinde üreticilerimizin üretimden vazgeçmemesi için ciddi önlemler aldık. Önümüzdeki dönemde ise üreticilerimize desteğimizi artırarak sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise Türkiye'nin, tarımsal üretimde kendine yeten ve hatta fazlasını ihraç eden bir ülke olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimde birim alandan alınan ürün miktarının her geçen sene arttığını aktaran Özen, şu bilgileri paylaştı:

"Bu miktarı biraz daha artırmayı planlarsak artık çevreye doğaya zarar verme noktasına gidiyoruz. Bu yüzden bizim güvenilir gıdaya sürekli ulaşabilmek için acilen alternatif üretim metotlarını kullanmamız ve doğa dostu üretim şekillerine yönelmemiz gerekiyor. Organik tarımın doğduğu bu topraklarda İzmir, organik tarım işleyen 252 işletmesiyle öncü olmaya devam ediyor. İzmir'de 2 bin 250 üretici ve 187 bin dönüm alanda 145 çeşit organik ürün yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl İzmirli organik tarım üreticilerine yaklaşık 8 buçuk milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Ancak destekleme olmasa bile bizim organik tarımı yaygınlaştırmamız ve tercih edilmesini sağlamamız gerekiyor."