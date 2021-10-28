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Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı - Son Dakika

Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı

28.10.2021 14:31
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı

Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Değerlendirme toplantısının üçüncüsü Alaşehir ilçesinde yapıldı.

Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Değerlendirme toplantısının üçüncüsü Alaşehir ilçesinde yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, üretmekten çok pazarlamanın daha büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, son 2 yıldır üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için yoğun gayret sarf eden kadınları tebrik etti.

Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ev sahipliği yaptığı toplantı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya 11 kadın kooperatifinin üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "Alaşehir'in Kurtuluşu olan 5 Eylül günü, Alaşehirli kadınlar için de özel bir tarih olarak kalsın dileğimizle 2019 yılında faaliyete başladık. Alaşehirli kadınlar girişimi, üretimi ve işletme kooperatifimizi açarak, Alaşehir'imize yeni bir tarih başlatmış olduk. Amacımız şehrimizde kadınlarımızın ekonomiye katılmasının yanında Alaşehir'imizin dünyaca ünlü Sultaniye Üzümünü, yaprağını markalaştırmak. Alaşehir'e özgü lezzetleri tanıtmak. Alaşehirli kadınlarımızın kafe işletmeciliği, el işi gibi alanlarda sahaya çıkmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçladık. Alaşehirli kadınlar olarak çıktığımız yolda çok kısa sürede büyük işler başardık. 43 ortağımız oldu. Ticaret Bakanlığının desteği ile bir yaprak salamura tesisimiz, bir üretim evimiz, 2 adet satış noktamız ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren bizim gibi bir çok kooperatif dostumuz oldu. Çalışmalarımız, yeni başladığımız gün gibi coşkuyla, heyecanla ve daha hızlı olarak devam edecektir." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kooperatiflerin kuruluş tarihini anlattıktan sonra, "Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk zamanında altın çağını yaşadı. Yarın Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü. Kooperatiflerin en büyük sorunu üretmek değil, ürettiğini pazarlayabilmektir. Vahşi kapitalist sistemde pazarlayabilmek çok önemlidir. Bu alanda iki yıldır yılmadan, yorulmadan çalışan kadın kooperatifi ve üyelerini kutluyorum." diye konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz zaman, ilk işlerimizden birisi olan, kadınlarımızı evden çıkarmak, ekonomiye katkı sağlamalarını sağmaktı. Bunu iki yıl önce başardık, destek vermeye devam edeceğiz. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın ön koşulu kadına ve gençlere bağlıdır demiştir. Kadınlara önemli görevler verdi. Onun şu sözleri 'Ey Türk Kadını senin yerin yerlerde sürünmek değil, göklerde yükselmeye layıksın' demiştir. Bizim de hedefimiz kadını sosyal yaşamda erkeğinin yoldaşı olarak görmek ve çağdaş yaşamda yerini alabilmesidir."

Kooperatifler toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Afyon Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum örgütleri ve 11 kadın kooperatifinin üyeleri katıldı. - MANİSA

Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı

Abdullah Uçgun, Alaşehir, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir'de yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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