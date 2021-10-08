Kastamonu'da çeltik hasadı başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik hasadı başladı.

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün ile Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu'nun katılımıyla çeltik hasadı başladı. İbrahim Burak Eminoğlu, Gökırmak havzasında bulunan Halkabük, Sarıalan, Yenice Gelinbükü ve Aşağıçakırçay köylerinde çeltik üretimi yapıldığını belirtti. Hanönü ilçe genelinde toplam 30 çeltik üreticisinin 2 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığını vurgulayan Eminoğlu, "Bu bölgede genellikle Osmancık çeltiği ekiliyor, kaliteli oranda üretim yapılıyor. İlçemizde çeltik hasadına başlandı. Bu sene ürün bereketli, dekarda 780-800 kilogram arasında verim alınıyor. Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinden bazı üreticiler Yenice ve Halkabük köylerinden çeltik tarlası kiralaması yaptı. Çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - KASTAMONU