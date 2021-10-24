Kastamonu'da yaklaşık 23 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Kastamonu'da geçen yıl zirai don nedeniyle 10 bin tonun altında kalan elma rekoltesinin bu yıl 23 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Kentte Amasya çeşidi başta olmak üzere granny smith, golden ve starking türü elmanın hasadının ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

Sabah saatlerinde bahçelerine hasat için gelen çiftçiler, akşam saatlerine kadar tek tek topladıkları elmaları traktör yardımıyla depolara götürüyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, elma rekoltesinin geçen yıl zirai don nedeniyle 10 bin tonun altında kaldığını söyledi.

Bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Butur, "2021 yılında elma rekoltemiz 20 ile 23 bin ton arasında değişecektir. Fiyatı da 3 ile 5 lira arasında değişiyor. Meyve suyuna giden elmaların fiyatı da 65 kuruş ile 1 lira arasında değişiyor. Bu coğrafyanın yapısı gereği buranın elmasının daha kaliteli olduğu yendiği zaman anlaşılıyor." dedi.

Elma üreticisi Sezgin Pideci de elma rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.

Bazı ağaçların yaz aylarında etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Pideci, "Ama yine de verim çok güzel, memnunuz. Fiyatlarımız 1 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Bu yıl fiyatlardan memnunuz. İnşallah böyle devam etmesini dileriz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Kartal da bir haftadır elma hasadı yaptıklarını kaydederek, "Elmalarımız bu yıl çok güzel. Hasadın bir hafta daha sürmesini bekliyoruz. Geçen sene hiç olmamıştı, bu yıl bizi memnun ediyor. Kalitesine göre fiyatları değişiyor." diye konuştu.