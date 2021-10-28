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Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" - Son Dakika

Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir"

28.10.2021 11:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)

Kavcıoğlu: "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz."

Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu, Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kavcıoğlu: '15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" - Son Dakika
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