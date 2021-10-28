Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir"

Kavcıoğlu: "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz."

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum