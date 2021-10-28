Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın çözülme var"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. (12) TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."

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