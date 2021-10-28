Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. (12)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kavcıoğlu: 'Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın çözülme var' - Son Dakika Ekonomi