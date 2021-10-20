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Kibar Gönüllüleri'nin eğitime desteği sürüyor - Son Dakika

Kibar Gönüllüleri'nin eğitime desteği sürüyor

20.10.2021 14:18
Kibar Gönüllüleri'nin eğitime desteği sürüyor

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, eğitime verdiği desteğe bir yenisini ekleyerek Susurluk'taki Şehit Nusret Kula İlkokulu'nda Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi kurdu.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, eğitime verdiği desteğe bir yenisini ekleyerek Susurluk'taki Şehit Nusret Kula İlkokulu'nda Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi kurdu. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği atölyenin açılışı yapan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, geleceğin teminatı çocukların gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kibar Holding'in kurum içi gönüllülük projesi Kibar Gönüllüleri, yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Kibar Gönülleri tarafından Balıkesir Susurluk'ta 182 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Nusret Kula İlkokulu'nda Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi kuruldu. Susurluk'taki okullarda gönüllülük çalışmasıyla yapılan ilk atölye olma özelliğini taşıyan Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi'nin açılış törenine, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ile birlikte Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlun ve okul yöneticileri katıldı. Aynı anda 20-24 öğrencinin faydalanabileceği Zeka ve Satranç Oyunları Atölyesi'nin yapımında 13 Kibar Gönüllüsü proje aşamasından bitimine kadar yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Kibar Holding yarım asra yaklaşan tarihi boyunca hem çalışanları hem de toplum için hep daha iyiyi hayal ederek faaliyet göstermiştir. Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için çocuklarımızın eğitimi ön koşul. Grubumuzun sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürülebilir kılan ve özellikle eğitim ile çocuk konularında yenilikçi projeler üreten Kibar Gönüllüleri, gurur duyduğumuz bir projeye daha imza attı. Geçen yıl Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda açtığımız Tasarım-Beceri Atölyesi'nden sonra bugün burada Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile eğitime katkımızı sürdürüyor, atölyenin çocuklarımızın gelişimine destek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kibar Holding ve grup şirketlerinin çalışanlarının çatı oluşumu Kibar Gönüllüler, 685 kişiden oluşuyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının odağına 'eğitim ve çocuk' konularını alan Kibar Gönüllüleri bugüne kadar 40'tan fazla etkinlik düzenleyerek 1800 saatin üzerinde gönüllü çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kibar Gönüllüleri'nin eğitime desteği sürüyor

Kibar Holding, Susurluk, Şehit, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kibar Gönüllüleri'nin eğitime desteği sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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