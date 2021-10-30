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Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi - Son Dakika

Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi

30.10.2021 13:38
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi

Karadeniz'de bugünlerde bolca avlanan hamsi tezgahları doldururken fiyatı ile vatandaşın en çok tercihi oluyor.

Karadeniz'de bugünlerde bolca avlanan hamsi tezgahları doldururken fiyatı ile vatandaşın en çok tercihi oluyor. Deniz suyunun soğumasıyla birlikte lezzeti de farklılaşan hamsinin şu an tam tuzlama zamanı olduğunu belirten balıkçılar vatandaşın bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hamsinin hem fiyat olarak hem de lezzet olarak şu an tam tuzlama zamanı olduğunu belirten Trabzon'un Moloz mevkiindeki balıkçı esnafı, ilerleyen günlerde hamsinin her an kaybolabileceğine dikkat çekti. Hamsinin bol olmasının diğer balık çeşitlerine olan talebi azalttığını belirten balıkçılar sezon olarak hamside en bereketli dönemi yaşadıklarını belirtti.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin şu an hem fiyat olarak hem de lezzet olarak iyi olduğunu ifade ederek "Hamsi şu an bol, fiyatı da güzel. Vatandaşın tam isteği gibi, hem cebe uygun hem de lezzet olarak iyi durumda. Bu sene hamsi gayet iyi sezon açıldığından beri bereketli geçiyor. Dolayısıyla fiyat açısından da iyi gidiyor. Artık hamsinin fiyatı da bundan aşağı pek olmaz diye düşünüyorum. Vatandaş hamsinin bol olduğu bu günleri fırsat bilip bol bol tuzlama yapmasını tavsiye ediyoruz. İlerleyen günlerde hamsi bu kadar bol olmayabilir. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Hamsi çıkınca diğer balık çeşitlerinin fiyatları da ister istemez aşağıya geliyor. Hamsi şu an 10 TL, istavrit 15 TL, palamut 40-50 TL arası, mezgit 15-50 TL arasında değişiyor. Şu an vatandaşlar hamsiye yönelmiş durumda" dedi.

Kilosu 10-15 TL arasında değişiyor

Hamsinin şu an tuzlama olarak en uygun dönemi olduğunu belirten balık esnaflarından Emin Avcı ise "Hamsinin kilosu 10-15 TL arasında değişiyor. Şu an hamsinin en bol dönemi dolayısıyla vatandaş hamsiye daha çok rağbet gösteriyor. Şu an tam tuzlama zamanı hamsi her an gidebilir. Dolayısıyla deniz suyu soğuduğundan hamsi lezzet olarak daha da farklılaştı. Diğer balık çeşitlerimiz ise iri mezgit 50-60 TL, palamut 50-60 TL arası. Sargan 50-60 TL arası. Zaten hamsi olunca diğer balık çeşitlerinin satışı pek olmuyor. Vatandaş genelde hamsiyi soruyor hamsi alıyor. Hamsinin bir müddet daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu sıralar hamsi almanın tam zamanı vatandaş bunu değerlendirsin" diye konuştu.

Palamut büyüklüğündeki istavrit şaşırttı

Tezgahlarda boy gösteren palamut büyüklüğündeki istavrit görenlerin dikkatini çekerken balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu bugünlerde tezgahlarda çiftlik balıklarının daha ağırlıklı olduğunu kaydederek, "İri istavrit İzmir'den geliyor, çok eskiden bizim bölgemizde de zaman zaman olurdu. Kilosunu 80-100 TL arasında satıyoruz küçük boy istavritin kilosu ise 15 TL. Palamut bu sezon pek olmadı az miktarda geldiği için fiyatı da günden güne değişiyor. Bugün satışımız 55 -60 TL. Dolayısıyla vatandaş pek rağbet göstermiyor. Hamsi kilosu 10-15 TL arası, barbun 75-125 TL arasında değişiyor. Kaya levreği 75-80 TL. Dolayısıyla az olan balığın fiyatı yüksek oluyor. Sezon başında genelde deniz ürünleri olurdu ancak bu günlerde tezgahlarda çiftlik balıklarının daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi
Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi

Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilosu 10 TL'ye kadar düştü, tuzlama zamanı geldi - Son Dakika Ekonomi


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