Kırıkhan'da kurulacak OSB çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 860 dönüm araziye kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları sürüyor.

Ceylanlı Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, projenin tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Bölgede 52 fabrikanın kurulacağını dile getiren Yayman, "Bu eserin şehrimize kazandırılmasında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de AŞ ve iş sağladığımızda insanlar evlerine daha mutlu bir şekilde gidecekler. Kırıkhan'ın bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da ilk yer tesliminin ay sonuna kadar, tamamının ise mayıs ayında yapılacağını kaydetti.

Milletvekili Yayman daha sonra Kırıkhan Kamyoncular Kooperatifini ziyaret edecek şoförlerin sorun ve taleplerini dinledi.