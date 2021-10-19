Kırkağaç'ta itfaiye ve şantiye binası hizmete hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde çalışmaları başlatılan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binasında sona gelindi. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2021 yılının ilk aylarında İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binasının hizmete açılacağını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçede yapımı devam eden İtfaiye Amirliği Binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binasında incelemede bulundu. İncelemeler sırasında Öztozlu'ya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç da eşlik etti. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "İnşaat çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Prefabrik imalatlarımız tamamlandı. 2021 yılının ilk aylarında, İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binasını hizmete açacağız" ifadelerinde bulundu. - MANİSA