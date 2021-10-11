KSO Başkanı Zeytinoğlu, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracat artışı ile dış ticaret açığında gerçekleşen gerileme ve turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ödemeler dengesi verilerinin açıklandığını anımsatarak, ihracatın katkısı ve turizm gelirlerindeki artışla ağustosta cari fazla verildiğini memnuniyetle gördüklerini belirtti.

Cari işlemler hesabının, ağustosta 528 milyon dolar fazla verdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Cari fazla verilmesinde, artan hizmet gelirlerinin katkısı ve dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara geriledi. Bu gelişmelerle 12 aylık cari işlemler açığının 23 milyar 33 milyon dolara gerilediğini memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, gerilemenin devam edeceğini beklediklerini aktararak, "Eylülde tarihi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. Rekabetçi kurun, ihracatı desteklediğini biliyoruz. İhracat artışıyla dış ticaret açığında gerçekleşen gerileme ve turizm gelirlerinin de geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.