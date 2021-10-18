Kuşadası Belediyesi'nin 2022 Yılı Bütçesi 358 Milyon TL olarak kabul edildi

Kuşadası Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı bütçesinde belediye birimlerine toplam 358 milyon Türk Lirası ödenek verildi.

Kuşadası Beledi Meclisi, 2022 Mali Yılı Performans Programı, 2022 Ücret Tarifesi ve 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nı görüşmek üzere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde toplandı. Toplantıda ilk olarak Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edilen 2022 Mali Yılı ücret ile vergi, resim ve harç tarifesi oylandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da oylandığı toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde gider tablosu 358 milyon Türk Lirası olarak kabul edildi. Toplantıda son olarak ise Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022 Yılı Performans Programı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile idarelere gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uymak koşuluyla kabul edildi. - AYDIN