Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi

Malatya'nın tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Çınar'ın girişimleriyle kurulan Gastronomi Çalışma Grubu'nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda Malatya'nın zengin yemek kültüründe yer alan yöresel lezzetler coğrafi işaretle tescilleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde son olarak Malatya tandır ekmeği ile Malatya analı-kızlı köftesi Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İki ürün için verilen belgeler, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, Malatya'da coğrafi işaret tescil belgesi alan 16 yöresel lezzetin 6'sının Yeşilyurt'ta olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmaların ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sırada yer aldıklarını bildiren Çınar, kentin yöresel lezzetlerinin koruma altına alınması sürecinde desteklerini esirgemeyen Habip Asan'a teşekkür etti.

Belediye olarak yöresel yemeklerin, tatlıların ve meyvelerin koruma altına alınması, Malatya markasıyla dünyanın dört bir tarafına ulaşması ve gelecek kuşaklara taşınması için çalıştıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Malatya'da tescil belgesi alan 16 üründen 6'sının Yeşilyurt'ta olması bizim adımıza gurur vesilesidir. Son aldığımız tescil belgelerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sıraya yerleştik. Her alanda olduğu gibi yöresel lezzetlerimizin hak ettiği değere kavuşması için yaptığımız çalışmalarda da bölgemizde öne çıkan bir yerel yönetim olduk. Şu anda tescil sürecinde olan diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret tescil belgelerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz."