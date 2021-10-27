Üye Girişi
Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi - Son Dakika

Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi

27.10.2021 16:30
Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi

Malatya'nın tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Malatya'nın tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Çınar'ın girişimleriyle kurulan Gastronomi Çalışma Grubu'nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda Malatya'nın zengin yemek kültüründe yer alan yöresel lezzetler coğrafi işaretle tescilleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde son olarak Malatya tandır ekmeği ile Malatya analı-kızlı köftesi Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İki ürün için verilen belgeler, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, Malatya'da coğrafi işaret tescil belgesi alan 16 yöresel lezzetin 6'sının Yeşilyurt'ta olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmaların ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sırada yer aldıklarını bildiren Çınar, kentin yöresel lezzetlerinin koruma altına alınması sürecinde desteklerini esirgemeyen Habip Asan'a teşekkür etti.

Belediye olarak yöresel yemeklerin, tatlıların ve meyvelerin koruma altına alınması, Malatya markasıyla dünyanın dört bir tarafına ulaşması ve gelecek kuşaklara taşınması için çalıştıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Malatya'da tescil belgesi alan 16 üründen 6'sının Yeşilyurt'ta olması bizim adımıza gurur vesilesidir. Son aldığımız tescil belgelerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sıraya yerleştik. Her alanda olduğu gibi yöresel lezzetlerimizin hak ettiği değere kavuşması için yaptığımız çalışmalarda da bölgemizde öne çıkan bir yerel yönetim olduk. Şu anda tescil sürecinde olan diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret tescil belgelerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi
Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi
Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi

Tandır Ekmeği, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu 16:33 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi 16:16 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı 13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı

Son Dakika Haberleri
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı         
16:34
İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
16:22
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız         
14:48
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:42:01. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi tescillendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement