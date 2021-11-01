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Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı - Son Dakika

Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

01.11.2021 10:12
Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2021 yılı içerisinde bitirme sözü verdiği Manisa'nın Gördes ilçesindeki Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2021 yılı içerisinde bitirme sözü verdiği Manisa'nın Gördes ilçesindeki Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı. 5 bin 20 dekar araziye 2022 yazından itibaren can suyu verecek proje, Gördesli çiftçilere yılda yaklaşık 9 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 5 bin 20 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacak "Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi" inşaatının tamamlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2022 yaz sulama sezonundan itibaren Çiçekli Barajı'ndan tarlalara bereket akacak, bölge üreticisi 2021 yılı rakamlarıyla yılda 8 milyon 980 bin lira daha fazla kazanması hedeflenmektedir" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından barajın 2021 yılında tamamlanacağı sözünü hatırlatan Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin Gördes ziyaretinde 2021 yılı içerisinde tamamlama sözü verdiği proje kapsamında 16 bin 500 metre boru döşendi. 341 hidrant yapısı imalatı tamamlandı. Ayrıca 1 pompa binası, 1 de regülasyon deposu inşa edildi. 3 milyon 170 bin m3 depolama hacmine sahip olan Çiçekli Barajı'nın suyu önümüzdeki yaz sulama sezonundan itibaren hem maden işletmeciliğinde kullanılacak, hem de 5020 dekar araziye can suyu verecek. Bölgede verim ve ürün çeşitliliği artacak. Sulama maliyetleri azalacak. Gördesli çiftçiler 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık 8 milyon 980 bin lira daha fazla kazanmasının hedefleniyor" dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için yaklaşık 300 bin metreküp dolgu yapıldı. Gövde yüksekliği temelden 35.5 metre olan Çiçekli Barajı, 242 metre kret uzunluğuna sahip. - MANİSA

Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı
Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı
Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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