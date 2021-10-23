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Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması

23.10.2021 14:01
Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda yürütülen altyapı ve üstyapı yatırım çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda yürütülen altyapı ve üstyapı yatırım çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Beypazarı- Nallıhan Asfalt Şefliği'ni de ziyaret Yavaş, Beypazarı Bostancılar Kooperatifi Tesisleri ve Kent Tarihi Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Başkent ekonomisini canlandıracak projelerini teker teker açıklayan Yavaş, "Ben görevde bulunduğum süre boyunca Beypazarı, Nallıhan, Ayaş ve Güdül'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Üreticilere sıvı gübre, ücretsiz silaj ve mazot yardımı yapacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe ilçe gezerek Başkentlilerin talep ve sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerileri getiriyor.

İlçe ziyaretlerine Beypazarı ile devam eden Yavaş, Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Beypazarı Asfalt Şefliği'nde incelemelerde bulunarak, "Sıcak asfalt bu bölgelere Ankara'dan geliyordu. Buralarda ihmal edilmiş epey bir bölge var ve talep vardı vatandaşlarımızdan. Dolayısıyla plentin buraya kurulmasına karar verildi. Burada hem yol maliyetinden kurtulacağız hem de Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerimize hizmet vereceğiz" dedi.

Yavaş'tan Ankara kalkınma reçetesi

Beypazarı ilçesindeki altyapı ve üst yapı yatırımları yerinde inceleyerek bilgi alan Yavaş daha sonra Beypazarı Bostancılar Kooperatifi Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

"Benim en büyük projem Ankara halkını zengin etmek" sözleriyle konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in ekonomisini canlandıracak kalkınma reçetesini ve üreticilere yönelik müjdeleri Beypazarı'nda açıkladı:

"Ankara'daki bütün yerleşim bölgeleri toplam arazimizin yüzde 3'ünü tutuyor. Yüzde 97'si boş ve bunun da yüzde 50'si tarıma elverişli. Bu insanlar eskiden burada tarım yapıyorlardı ama tarım yeterince desteklenmediği için tarımdan çekildiler. İşte biz yeniden tarıma teşvik edeceğiz. Yani en iyi bildikleri işi yaparak, zenginleşmelerini sağlayacağız. Beypazarı'nda da öyle olmuştu. Beypazarı'nda biz kimseye meslek öğretmedik sadece o maharetli ev hanımlarımızın, maharetli beylerimizin yaptıkları yemekleri, el sanatlarını gelen turistlere pazarlayarak para kazanmalarını sağladık. Başkasına ihtiyaç hissetmeden kendi evini geçindiriyor ve kendi alın terini yiyor. Yani insanlara balık tutmayı öğrettik. Biz bu ülkede tarımı desteklemezsek, yarın aç kalma durumumuz var. Bunun üzerine bir de küresel ısınmadan kaynaklı başımıza gelen bu kuraklık nedeniyle artık hiçbir yerde üretemez hale geldik. Sadece Türkiye değil insanlık açlık krizi ile karşı karşıya. O zaman ne yapmamız gerek? Tarımı Ankara'da ayağa kaldırmamız lazım. Sulu tarım için Kesikköprü'den gelen suyu vermek suretiyle sulu tarımı da destekleyecek projeler hazırlıyoruz. Gölbaşı'nda büyük bir tarım akademisi kuruyoruz. Sıvı gübre desteği de sağlayacağız. Hayvancılıkla uğraşanlara ücretsiz silajlık tohum vereceğiz. Nisan ayında ise kimsenin yapamadığını yapıp çiftçimize mazot desteği sağlayacağız. Teşviklerimiz artarak gidecek inşallah. Biz bunları Ankara'nın kalkınma reçetesi olarak görüyoruz."

Beypazarı Bostancılar Kooperatif Başkanı Ahmet Gencer de tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Başkan Yavaş'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Her zaman kendisiyle gurur duyduğumuz Mansur ağabeyimiz, başkanımız kırsal hizmetler konusunda Ankara'mıza, Ankaralı çiftçimize çok büyük destekler veriyor. Bizler bunların takipçisiyiz. Üretimden çekilmekte olan, ekemeyen, dikemeyen, toprağa küskün insanlar yeniden toprağa dönmeye başladı. Tohumunu, fidesini toprakla buluşturmaya başladı. Başkanımız Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde de ilçemize çok şey kattı. Bu kültürel miras bacasız sanayiye dönüştü ve Beypazarı'nda yaklaşık 3 bin aile 12 bin kişi dolaylı yoldan ya da direkt turizmden ekmek yiyor artık. Bu çok büyük bir gelir. Kadın iş gücünü de istihdama dahil etti. Bizleri desteklediği, açılışımıza geldiği için dünyanın en iyi belediye başkanına, kendisine ayrıca çok teşekkür ediyoruz."

Beypazarı, Nallıhan ve Güdül'e içme suyu müjdesi

Konuşmasına "Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum" sözleriyle devam eden Yavaş, Beypazarı, Nallıhan ve Güdüllü vatandaşlara seslenerek su sorununu çözeceklerini açıkladı:

" Harmancık'tan şehre içme suyu geliyor ama biliyorsunuz, üst düzey arıtma geliyor. Başağaç bölgesinden gelen sularımız var ama bunlar sınırlı kaynak ve kuruyor. Türkiye'de göller kurumaya başladı. Kızılırmak'ta bile su azaldı. Ben görevde bulunduğum süre boyunca Beypazarı, Nallıhan, Ayaş ve Güdül'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Peki nasıl? Polatlı'da 150 bin nüfus var, 80 kilometreden su geliyor ve kötü bir su. Şimdi Polatlı halkına temiz ve kaliteli su vermekten daha önemli bir proje olabilir mi? İnsanlar bu suyu içiyor. Gerede'den gelen suyu, Çamlıdere üzerinden Beypazarı, Nallıhan, Ayaş ve Güdül'e vermek üzere projemizi tamamlıyoruz ve inşallah benim dönemimde de ihalesini yapacağız. Buraların 30-40 yıllık içme suyunu da garanti etmiş olacağız. Allah bize başarmayı nasip etsin,"

Kırsal kalkınma projeleri ile birlikte yerli üreticilere verdikleri destekleri de tek tek anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk yaptığımız iş sadece domates fidesi dağıtmak değil bunun yanında tarım adına sözleşmeli üreticilikten başlayarak üreticilerimizin elinde kalan malları alıp, sosyal yardım alanlara dağıtarak başladık. Eskiden bu gıdalar sadece bir firmadan alınıp, dağıtılıyordu. Dağıtılan gıdaların bir çoğundan da halk memnun değildi. Biz Başkent Kart verdik. Para yüklüyoruz, gidip mahalle bakkallarından istediklerini alıyorlar. Kendi ihtiyaçlarına göre alıyorlar. Daha insani bir dayanışma şeklini de bulmuş olduk. Bu aldığımız ürünleri dağıtmaya başladık. Şimdi Türkiye'nin her yerinden Ankara Büyükşehir Belediyesine 'Bizim mallarımızı da alın' diye telefon geliyor. Anayasamızda yazıldığı gibi gerekli önlem ve tedbir alınamadı tarımla ilgili. Ancak bizim elimizdeki en maharetli şey tarım ve çiftçilik olduğu için Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız sürekli proje geliştiriyor. En son 17 binden fazla çiftçiye ve 570 bin alana ekilecek şekilde tohum desteği sağlayıp, yaklaşık 750 milyon lira kazanmalarını sağlıyoruz."

Yavaş hedefini de açıkladı: "Amacımız başkenti marka şehir yapmak"

Başkent'te kimseyi ayırmadan, herkese eşit şekilde hizmet edildiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te yeni bir belediyecilik anlayışı başlattıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği birçok projenin hükümet tarafından da örnek alındığını vurgulayan Yavaş, "Örneğin ücretsiz SMA testi yapmamız gibi. Bunlar çok zor şeyler değil. Cumhurbaşkanımız bütün belediyelere ihaleleri açık yapın diye talimat verdi. Bunu ilk olarak biz yaptık biliyorsunuz. Sadece Mamak'ta 4 bin 500 konut yapıyoruz. İhalesinde tam 290 milyon TL kırım oldu. Neden? Herkes ihaleye katılabiliyor, rekabeti sağlıyoruz. Hesap veriyoruz. STK'lar, üniversiteler, meslek odaları ile iş birliği yaparak çalışıyoruz. Diyoruz ki 'Biz sizin paranızı harcıyoruz'. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Dünya Başkentleri Belediye Başkanı ödülünü aldık. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız Ankara'yı marka yapıp, Atatürk'ün Ankara'sını dünya başkentleri ile yarışan, tarımıyla, üretimiyle öne çıkan bir başkent yapmak."

Kent tarihi müzesi yeniden ziyarete açıldı

Başkan Yavaş, uzun süredir bakımsız halde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma tekrar açılan Kent Tarihi Müzesi'nin açılış törenine de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Müze açılışına Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ile Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Ali Bozkurt ile birlikte katılan Yavaş, "Biz burada şunu yapmak istedik o zaman dediğimiz gibi dünyanın birçok yerinde hala kent tarihi müzesi yok. Biz 3 bin 500 yıllık tarihi olan Beypazarı'nın tarihten bugüne hangi evreler geçirdiğini, nasıl bir pazar olduğunu ve bugüne üretken bir Beypazarı olarak eriştiğini safha safha 3 bin 500 yıl geriden alıp bunları elde ettiğimiz bazen materyal ve dokümanlarla sergilemeye çalıştık. İnanıyorum ki Beypazarlılar bunu izledikten sonra atalarıyla gurur duyacaklar. Burayı biz 2007'de açtıktan sonra malum aradan 12-13 yıl geçti. Daha sonra duyduğum kadarıyla pek değer verilmemiş. Beypazarı Belediyesi burayı bize devretti. Tekrar sıfırdan elden geçirdik" dedi.

Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe de müzenin özenle elden geçirildiği belirterek, "Müzemizi yeniledik. Çağdaş ve Türkiye'nin en iyi müzelerinden biri oldu. 2007 tarihinde Mansur Yavaş başkanımızın başkanlığı döneminde açılan bu müze ülkemizdeki üçüncü kent tarihi müzesi. Kent tarihi müzeleri, şehirlerin kasabaların kimlik kartıdır. Geçmişi olduğu kadar bugünü anlatan geleceğe de ışık tutan en önemli mekanlardır. Turistlerin geldiklerinde ilk ziyaret ettiği mekanlardır" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, Kent Tarihi Müzesi'ni gezdikten sonra inşaatı devam eden Beypazarı Yaşlı ve Engelli Bakımevi'nde de incelemelerde bulundu. - ANKARA

Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması
Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması
Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması

Mansur Yavaş, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş Ankara'nın Kalkınma Reçetesini Beypazarı'nda açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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