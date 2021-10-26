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Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu - Son Dakika

Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu

26.10.2021 14:31
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler genel müdürlüğü tarafından finanse edilen Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği tarafından yürütülen 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında Trabzon'da rol model olan atölyelerin kardeş atölyeleri Mardin ve Diyarbakır'da kuruldu. Mardin'de kurulan atölye, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış tarafından ziyaret edildi. Açılış niteliği taşıyan ziyarette yapılan ahşap ürünler incelendi. Proje kapsamında iki kültürün pazar payları birleştirildi. Trabzon'da bulunan el sanatları ustalarından mesleği öğrenerek yerelden ulusala birlikte üretme kültürü oluşturuldu. Kadınların üretimleri Trabzon İpekyolu kadın, girişim, üretim ve işletme kooperatifi ve dört mevsim üreten kadın kooperatifi bünyesinde sosyal sorumluluk bilinciyle pazarlanacak.

Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Bahar Kastan, "Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği olarak İçişleri Bakanlığının sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne proje hazırladık. Trabzon'da kurmuş olduğumuz 18 ilçedeki üretim atölyeleri Akhisar belediyemiz, Maçka belediyemiz öncülüğündeki kurmuş olduğumuz atölyelerimiz Mardin'de ve Diyarbakır'da kardeş atölyeleri olarak kurmaya başladık. Örnek veriyorum Ortahisar belediyemizin kardeş atölyesi Diyarbakır'da Yenişehir, Mardin'de Artuklu diye eşdeğer hale getirdik. Aynı ahşap atölyesi Diyarbakır'da da açılacak. Aynı ahşap atölyesi nasip olursa Ortahisar'da da açılacak. Maksat kültürel entegrasyonun birliktelik ruhunun İpek Yolu'nda aktif hale getirmekti" dedi. - MARDİN

Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu
Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu

Diyarbakır, Trabzon, Artuklu, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mardin'de 'Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri' projesi kapsamında ahşap atölyesi kuruldu - Son Dakika
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