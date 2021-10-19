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Mastercard'ın Aliexpress'te e-ihracatçılara destek kampanyası sürüyor - Son Dakika

Mastercard'ın Aliexpress'te e-ihracatçılara destek kampanyası sürüyor

19.10.2021 12:12
Mastercard'ın Aliexpress'te e-ihracatçılara destek kampanyası sürüyor

Mastercard, geçen yıl dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından AliExpress'te hayata geçirdiği e-ihracatçılara destek çalışmalarını 11 Kasım'da başlayacak kampanya ile devam ettiriyor.

Mastercard, geçen yıl dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından AliExpress'te hayata geçirdiği e-ihracatçılara destek çalışmalarını 11 Kasım'da başlayacak kampanya ile devam ettiriyor.

Mastercard açıklamasına göre, bu yıl yurt dışı kargo çözümleri firması ShipEntegra'nın da iş birliğine dahil olduğu kampanya ile Mastercard Ticari Kart sahibi KOBİ'lerin lojistik masrafları yüzde 50 azalacak.

Türkiye'nin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşması için ticari işletmelere destek olan Mastercard, Mastercard Ticari Kart sahibi işletmeleri dünyaya açıyor. Mastercard Ticari Kart sahibi işletmelerin, AliExpress üzerinden ShipEntegra'nın lojistik çözümlerinden faydalanacağı kampanya kapsamında; AliExpress'te mağazasını açan ve 11.11 Global Alışveriş Festivali'ne katılan satıcılar Mastercard, Aliexpress ve ShipEntegra iş birliği ile yurt dışı lojistik masraflarında yüzde 50 indirim ayrıcalığından yararlanıyor.

Türkiye'de bulunan markaların küresel ticarete atılmasının önünü açan iş birliği ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırması hedefleniyor. Kampanya koşullarına uyan tüm AliExpress satıcılarının dahil olduğu bu çalışmada, yeni satıcı olarak e-ticarete atılmak isteyen işletmeler de AliExpress Satıcı Kaydı ile işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyor.

"Pandemiyle birlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm hızı durmadan artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Hızlı Gelişen Pazarlar, Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Ceren Türkben Kaya, pandemiyle birlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm hızının durmadan arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de e-ticarete atılıp küresel pazarlarda rekabete girecek KOBİ'lerin oranı her geçen gün yükseliyor. Biz de Mastercard olarak Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerini destekleyecek ve KOBİ'lerimizin dünyada rakipleriyle kıyasıya mücadele edebileceği uygulamalar geliştirmeyi ve kolaylıklar sağlamayı önceliklerimizden biri haline getirdik. Bu kapsamda, AliExpress ve ShipEntegra ile yaptığımız iş birliği ile yılın en büyük alışveriş festivali 11.11'de Türk satıcılara bu yıl da destek olacağımız için mutluyuz. Devam eden süreçte MasterKobi platformu aracılığıyla dijital dünyaya entegre olmayı hedefleyen KOBİ'lere en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

AliExpress Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Yaman Alpata da Alibaba Group'taki misyonlarının dünyanın neresinde olursa olsun iş yapmayı kolaylaştırmak olduğunu aktararak, "Bir işletme için e-ihracat'taki en önemli adımın lojistik olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, 11.11 Global Alışveriş Festivali'nde lojistik maliyetlerini ShipEntegra'nın rekabetçi fiyatlarına ek olarak yüzde 50 düşürmek için Mastercard ve ShipEntegra ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile e-ihracat tarihinde yeni bir rekora imza atılacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Satıcılara özel fırsatlar

ShipEntegra Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ceylan ise geçen yıl AliExpress ve Mastercard tarafından başlatılan "E-İhracatçılara Destek" kampanyasına dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin e-ihracat alanındaki gelişimine katkıda bulunmak en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Hedefimiz doğrultusunda e-ihracat alanında faaliyet gösteren kişilere yazılım ve lojistik alanında hizmet vererek işlerini kolaylaştırıyor ve e-ihracat alanında ön plana çıkmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sene 11.11'de gerçekleştirilen ve dünyada en çok satış yapılan günlerden biri olan Global Alışveriş Festivali'nde Türk satıcıların global pazar yerlerindeki rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları adına başlatılan bu kampanya da satıcıların müşteri kitlelerini genişletebilmeleri ve satışlarını artırabilmeleri adına express ve ekonomik kargo çözümleri sunuyoruz. AliExpress üzerinden satış yapan kullanıcılarımız 150 milyondan fazla müşteriye ulaşırken, yazılım ve lojistiği kendi bünyesinde yöneten Türkiye'nin e-ihracat lojistiğine yön veren ilk ve tek firması ShipEntegra ile sınır ötesi ticareti tek ekrandan yönetiyorlar.

11.11'den itibaren 48 saat içinde verilen siparişlerde geçerli olacak kampanyada Mastercard, rekabetçi fiyatlarımıza ek olarak lojistik maliyeti düşürmek adına yüzde 50 indirimle AliExpress satıcılarına destek oluyor. Türkiye'nin e-ihracatına yön verecek olan bu kampanya da MasterCard ve AliExpress ile iş birliği yaparak Türk satıcılarına destek veriyor ve sınırları birlikte aşıyoruz."

Alibaba Grup tarafından 12 sene önce hayata geçirilen ve 11.11 indirimi olarak bilinen Global Alışveriş Festivali, AliExpress'in en büyük satış festivali olarak dikkati çekiyor. Satıcılar bu festivalde yüzde 70'e varan indirimler sağlarken, alışveriş yapanlar eğlenceli çevrim içi oyunlarla daha büyük indirimler de kazanabiliyor.

Mastercard Ticari Kart kullanan satıcılara yönelik uygulanan yüzde 50 kargo indirimi sayesinde Türk satıcılar da bu rekabete karşılık çok daha iyi fiyatlar sunabilecek. 11.11'den itibaren 48 saat süre ile verilen siparişlerde geçerli olacak kampanyada gönderiler, e-ihracat, uluslararası kurye ve kargo işi konusunda tecrübeli global bir firma olan ve satıcılara 1 aylık ödeme vadesi sunan ShipEntegra tarafından yapılacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen satıcıların, ShipEntegra ödeme ekranını doldururken Mastercard Ticari Kart bilgilerini kullanması yeterli olacak.

Mastercard, aliexpress, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard'ın Aliexpress'te e-ihracatçılara destek kampanyası sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mastercard'ın Aliexpress'te e-ihracatçılara destek kampanyası sürüyor - Son Dakika
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