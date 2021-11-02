Menteşe'de 1 ton Karakılçık Buğdayı toprakla buluştu

Geçtiğimiz yıl ektiği ve 6 ton mahsul elde ettiği karakılçık buğdayını bu yıl ikinci kez toprakla buluşturan Menteşe Belediyesi, ekimini yaptığı 1 ton karakılçık buğdayı ile yerli üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

37 dönüm araziye karakılçık buğdayı ektik

Üreten ve ürettiklerini paylaşan bir belediye olarak bu yıl ki üretim çalışmalarına karakılçık buğdayı ile başladıklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karakılçık buğdayı dayanıklı, çok su istemeyen, verimli bir buğday. Bu sebeple geçtiğimiz 39 dönüm arazimize karakılçık buğdayı ekmiştik. Ektiğimiz buğdaydan 6 ton mahsul elde etmiş, mahsulden elde ettiğimiz buğdayı 55 yerli üreticimize ekip biçmeleri ve yeniden üretmeleri için dağıtmıştık. Buğdayın bir kısmını Ortaköy Mahallemizdeki tarihi değirmende öğüterek un haline getirmiş ve ekmek yapımında kullanmıştık. Bir kısmını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Buğdayımızın saplarını da saman balyaları haline getirip besicilerimize yem olarak kullanabilmeleri için ücretsiz dağıtmıştık. Böylelikle ektiğimiz buğdaydan birçok vatandaşımız faydalanmış oldu. Verimli bir buğday olmasından dolayı Karakılçık buğdayını bu yıl da toprakla buluşturmaya karar verdik. Şuan için Kafaca mahallemizdeki 21 dönüm, Yeşilyurt Mahallemizdeki 12 dönüm ve Karabağlar Yaylamızdaki 4 dönüm arazimize 1 ton karakılçık buğdayı ektik" dedi.

Tarımsal üretim birimi kurduk

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi döneminde toprağın, üretimin ve suyun kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak tarımsal üretim birimi oluşturduk. Bu yıl daha çok ekip, biçip, üreteceğiz. Hasat zamanı gelince de yerli üreticilerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Buradaki amaç sadece üretmek değil aslında. Aynı zamanda korumak. Çocuklarımız için, onların geleceği için yerel tohumlarımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Yerli tohumlarımızı koruyacak, üretecek ve çoğaltacağız" diye konuştu. - MUĞLA