Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Biz kur hedefi belirlemiyoruz. Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok, serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır." dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen yılın dördüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sadece faiz indirimleriyle kur artışının gerçekleşmediğini belirten Kavcıoğlu, "Biz kur hedefi belirlemiyoruz. Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok, serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin temel sorununun cari açık olduğuna dikkati çekerek, "Cari dengeyi sağladığımızda kur üzerindeki baskı da azalacaktır, dengeye gelecektir. Biz bütün politikalarımızı bu çerçevede oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da uyguladığımız politikalarla kur inşallah dengeye gelecektir." diye konuştu.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kur geçişkenliğinin bu dönem daha az olmasını beklediklerini, kur artışının enflasyona bir miktar yansıyacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Arz şokları, emtia, gıda ve navlun fiyatları gibi Türkiye'yi de olumsuz etkileyen arızi sıkıntıların ayrışmasını yaparak faiz indirimine gittiklerini dile getiren Kavcıoğlu, "Diğer merkez bankaları ne yapıyor takip ediyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Tamamen veri odaklı analizlere dayanarak kararlar almaya çalışıyoruz. Türkiye'nin konumu çok daha iyi ve farklı durumda. Merkez Bankası olarak Türkiye'de faizlerin inmesi, maliyetlerin düşmesi, üretimin ve yatırımların artması noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Reeskont kredileri ihracat ve üretimin artması noktasında çok önemli. Cari fazla verdiğimizde çok daha sağlıklı fiyat istikrarına kavuşmuş olacağız." dedi.

Kavcıoğlu, karar alırken, para politikasının etki alanı dışındaki unsurlara baktıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu noktada bir yere takılıp kalmak çok doğru değil. Merkez Bankasını yıpratma anlamında ona baktın, buna baktın... Dünyadaki bütün merkez bankaları aynı iletişimi yapıyor, hatta çekirdek enflasyonu kullanan bir sürü merkez bankası var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da geçmişte çekirdek enflasyonu kullandı. Bir gelişme varsa Merkez Bankasının para politikasıyla müdahale edemediği alanları ayrıştırma noktasında kendi iletişimini yapmıştır. Biz çok net iletişim yapan Merkez Bankasıyız. Bu geçici unsurlar devam ettiği sürece ona göre davranacağız. Dolayısıyla bir yere takılıp kalmayı, Merkez Bankasını eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum."

"Bütün sektörlere faiz indiriminin sirayet ettiğini düşünüyorum"

Para aktarım mekanizmasına ilişkin bir soru üzerine Kavcıoğlu, bütün sektörlere faiz indiriminin sirayet ettiğini düşündüğünü belirtti.

Kavcıoğlu, özel bankaların da kamu bankaları ile aynı reaksiyonu gösterdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Bunun kesinlikle bir parasal genişleme olmadığının altını çizen Kavcıoğlu, "Bu tamamen selektif krediye yönelik ihracatı ve ithalat ikamesi ürünlerin üretimine ilişkin Merkez Bankasının desteklediği bir politikadır. Bu anlamda da parasal aktarım mekanizmasını bu yönde kullanmaya gayret ediyoruz. Bankacılık sektörü de buna olumlu tepki vermiştir. Dolayısıyla ben faizlerin süre içinde daha aşağıya geleceğini düşünüyorum. Bunun üretimi ve maliyetleri düşüreceği noktasında beklentilerimizi koruyoruz." diye konuştu.

"Cari dengenin sağlanması, daha kalıcı bir fiyat istikrarını getirecek"

Kavcıoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasıyla beraber salgın şartlarını en iyi geçiren ülkelerden biri olduğunu, ülkenin önemli bir üretim merkezi haline gelme şansı bulunduğunu ve bunu desteklemek gerektiğini vurguladı.

Fiyat istikrarı için cari dengenin önemine dikkati çeken Kavcıoğlu, "Cari dengeyi sağladığımız noktada Türkiye'nin yakalayacağı dezenflasyon süreci daha kalıcı bir fiyat istikrarını bize getirecektir. Başlattığımız bu süreç kurları da diğer ekonomi enstrümanlarını da fiyat istikrarı anlamında destekleyen bir süreçtir. Ben özellikle ana akım iktisatçı hocalarımızdan, Türkiye'nin bu süreci tartışmasını, hepimize bu yolun açılıp Türkiye'de kalıcı bir fiyat istikrarının sağlanması noktasında herkesin desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Döviz tevdiat hesaplarından 40 milyar dolara yakın çözünme var"

Kavcıoğlu, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki oranına ilişkin bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Şu ana kadar döviz tevdiat hesaplarından 40 milyar dolara yakın çözünme var. Bunu nerede görüyoruz? Türk lirası mevduatına baktığımızda 300 milyar liranın üzerinde bir artış var. Bu zor bir süreç ama biz bu ters dolarizasyonun devamında kurların üzerindeki baskının da hafifleyeceğini düşünüyoruz. İki şey önemli, bir cari işlemler dengesinin sağlanması, iki ters dolarizasyonun sağlanması kurlar üzerindeki baskıyı önemli ölçüde alacaktır. Dolayısıyla o noktada şu ana kadar iyi gidiyoruz."

"Para politikamızdaki duruşumuz aynı şekilde devam etmektedir"

Kavcıoğlu, para politikası kararlarında söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkate alarak hareket ettiklerini, politikalarında bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Enflasyonla ilgili hedeflerinden vazgeçmediklerini vurgulayan Kavcıoğlu, "Temel hedefimiz, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmektir. Bu konuda politikalarımızda bir değişiklik yoktur. Para politikamızdaki duruşumuz aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankasının ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak, temel amaçlarının enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Çalışmalarının bu kapsamda devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Fiyat istikrarının sağlanması noktasında da neler yapabileceğimize baktığımızda, ihracatın artırılması ve cari dengenin sağlanması noktasında Merkez Bankası olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rezervlerde rekor bekleniyor

Merkez Bankası rezervlerinde yıl sonunda rekor beklendiğinin ve daha önce 136 milyar dolarlık bir rezerv miktarına ulaşıldığının anımsatılması üzerine de Kavcıoğlu, "Rezervlerle ilgili hedefimiz o rakamı yakalamak ve üzerine çıkmak. O konudaki planlamamız da devam ediyor, yakalayacağız gibi duruyor." dedi.

Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Tabii hepsi bir süreç. İnşallah yıl sonundan önce gerçekleşen olur. Bir takvim vermem zor ama çeşitli ülkelerle bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle bu konuda görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin bir soruya karşılık da Kavcıoğlu, "Merkez Bankası kanundan aldığı görevleri hakkıyla, hiçbir şeyden etkilenmeden hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Benim de herkesten ricam, dünyada hiçbir merkez bankası TCMB kadar tartışılmıyor. TCMB kadar şeffaf ve rakamlarını açık bir şekilde paylaşan çok az merkez bankası var. Dolayısıyla bu konuda destekleyici eleştiriler ve açıklamaların olması hem ülkemiz hem de Merkez Bankası açısından daha doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kurdaki algı baskısını da yıkacağız"

Toplantı sonrası basın mensuplarıyla sohbeti sırasında da reeskont kredilerinin önemine değinen Kavcıoğlu, "Biz reeskont kredisini ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi, bunların Türk lirasına döndürülmesi ve kredinin vadesinin de ihracat bedelleriyle kapanması şartını getirdik. Dolayısıyla bu kurun üzerindeki önemli bir baskıyı hafifletecek." diye konuştu.

Kavcıoğlu, "Kurdaki baskının büyük bir kısmının algıdan kaynaklandığına" yönelik yorumlar için de "Bu çalışmalarla algıyı da yıkacağız." dedi.

(Bitti)