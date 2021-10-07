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Metro Türkiye'nin raflarındaki tüm yumurtalar 2025 itibarıyla yüzde 100 kafessiz olacak - Son Dakika

Metro Türkiye'nin raflarındaki tüm yumurtalar 2025 itibarıyla yüzde 100 kafessiz olacak

07.10.2021 12:29
Metro Türkiye'nin raflarındaki tüm yumurtalar 2025 itibarıyla yüzde 100 kafessiz olacak

Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar Metro Chef markalı yumurtalarının, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların yüzde 100 kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar Metro Chef markalı yumurtalarının, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların yüzde 100 kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir sürdürülebilirlik odağında çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, doğaya ve hayvan haklarına karşı saygılı duruşuyla standartların ötesinde uygulamalar geliştirmeye devam ederek sağlıklı ve güvenli hayvansal gıdaları müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda tüm hayvanlar için refah kriterlerine önem veren Metro Türkiye, yumurtanın besleyici değerini vurgulamak ve insan beslenmesindeki öneminin vurgulanması amacıyla her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü'nde kafessiz yumurta çalışmalarına bir kez daha dikkati çekiyor.

Kafes sisteminde tavukların dar alandan kaynaklanan hareketsizlikleri ve stresleri hem sağlıklarını hem de yumurtalarının kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu noktada Metro Türkiye, 2012 yılından bu yana tüm et tedarikçilerinin hayvan çiftliklerinde uygulamakta olduğu hayvan refahı denetimlerinin kapsamını, 2017 itibarıyla yumurta tedarikçilerinin yumurta çiftliklerini de ilave ederek daha da geliştirdi. Her yıl ortalama 130 tedarikçisine hayvan refahı konusunda denetim gerçekleştiren şirket, ürünlerinin kalitesini ve hayvanlar için uygun koşullar sağlanmasını güvence altına alarak hayvan refahı ilkelerine uygun tesislerden ürün tedarik ediyor. Bununla birlikte Metro Türkiye, sağlıklı ve doğal beslenenler için kafessiz yumurtalara ek olarak organik yumurtalara da raflarında yer veriyor.

Türkiye'de yumurta endüstrisi için yetiştirilen tavukların kafes sisteminden kurtulması için 2018'den beri faaliyet gösteren Kafessiz Türkiye'nin 2021 yılı Yumurta Takip Raporu'na göre kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaları kullanmamayı taahhüt eden markalardan biri de Metro Türkiye. İlk kez 2019 yılında Metro Chef markalı kafessiz tavuk yumurtası ürünlerini raflarında satışa sunan Metro Türkiye, 2021 yılı itibarıyla Metro Chef markası altındaki yumurtalarının yaklaşık yüzde 65'ini, tedarikçi markalı yumurtaların ise yüzde 10'unu kafessiz sistemlerden tedarik ediyor. Sektörü de bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdüren şirket, yüzde 100 Kafessiz Tavuk Yumurtası girişimini destekleyerek toplumda pozitif etki yarattığı için Türk Alman Üniversitesi tarafından düzenlenen Hayvan Refahı Ödülleri'nde son 2 yıldır "İyi Yumurta" kategorisinde ödüle de layık görüldü.

"Türkiye'de bu taahhütte bulunan ilk ve tek perakende şirketiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, "Metro Türkiye olarak hayvanların daha iyi koşullarda yetişmesini, hayvan refahını gözeterek üretim yapılmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hayvan haklarına saygıyı işlerinin bir parçası olarak gördüklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda Metro Türkiye olarak 2023 yılı sonuna kadar Metro Chef markalı yumurtalarımızın, 2025 yılı itibarıyla da raflarımızdaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyoruz. Türkiye'de bu taahhütte bulunan ilk ve tek perakende şirketiyiz. Bu amaca ulaşmak için hayvan refahı konusunda standartların ötesinde uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, satın alma gücümüzü tedarikçilerimizi ve sektörü dönüştürmek üzere kullanıyoruz. Hayvan refahı konusunda tedarikçilere her yıl eğitimler veriyor, gerekli denetimleri bağımsız akredite kuruluşa bağlı uzman denetçiler tarafından çiftliklerde gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde yasal ve hayvan refahı kriterleri, tavuk başına düşen yeterli alanlar, folluk, tünek, yemlik suluk gibi detaylar, hayvanların sağlık planları, kümesin hijyenik şartları gibi birçok konu titizlikle inceleniyor. Metro Türkiye olarak sadece bu incelemelerden geçen tavuk ve yumurta ürünlerimize raflarımızda yer veriyoruz."

Yumurta, Türkiye, Tavuk, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye'nin raflarındaki tüm yumurtalar 2025 itibarıyla yüzde 100 kafessiz olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Metro Türkiye'nin raflarındaki tüm yumurtalar 2025 itibarıyla yüzde 100 kafessiz olacak - Son Dakika
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