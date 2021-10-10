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Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor

10.10.2021 11:37

Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor Kırıkkale'de dağların eteklerindeki fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan doğal kaynak suyundan doğal yollarla elde edilen Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dağların eteklerindeki fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan doğal kaynak suyundan doğal yollarla elde edilen Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dağların eteklerindeki fay hattından çıkan doğal kaynak suyu günlük 200 bin litre kadar yeryüzüne çıkıyor. Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlara getirilen doğal kaynak suyu güneş ışınlarıyla buharlaştırılıyor. Kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz elde ediliyor. Mineral zenginliği ile ön plana çıkan tuz, şimdi 11 ülkeye ihraç ediliyor. Başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden talep gördü. Katı hali yurt içi ve yurt dışında da ilgi gören tuzun sıvı hali de yurt dışına gönderiliyor.

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağı Sibel Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, keşfettikleri tuz ocağının dünyada sadece 3 yerde olduğunu söyledi.

"Dünyada 3 kaynakta var"

Gözüyukarı, tuzun dünyada nadir olduğunu ifade ederek, "Babam ile beraber bu tuz ocağını keşfettik. Bu kadar kaliteli bir tuzu bulduktan sonra neden ülkemizden çıkan bu tuz dünya markası olmasın dedik ve bu tuzun markalaşma hikayesini başlattık. Bu tuzun hikayesi şu şekilde; bu kadar kaliteli tuzu bulduktan sonra dünyada çok nadir olduğunu keşfettik. Dünyada sadece 3 tane bunun gibi kaynaktan tuz çıkıyor. Dünya farkında aslında biz ülke olarak bu tuzların bu kadar değerli olduğunu bilmiyoruz. Dünyada 3 kaynakta var. Bir tanesi de bizde olduğundan dolayı ülkelerden bize teklif geldi" diye konuştu.

"Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar"

Geçen haftada 11'inci ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Gözyukarı, "Şu anda dönüşler çok güzel. Özellikle Amerika, Almanya ve Hollanda'da ki gidişattan çok memnunuz. Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar. Amacımız daha da büyütmek. Amerika'da iyi bir pazardayız şuanda. Almanya'da güzel bir pazardayız. İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda ve gelecek yıl hedeflerimizde Körfez ülkelerine daha fazla yayılmak. Dubai ve Katar oralarda tuzumuzu pazarlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

"300 metrede de tüm toprak minerallerini bünyesine alıyor"

Tüm toprak minerallerini toplayarak 300 metrelik fay kırığından çıkan sudan dünyada nadir bulunduğunu kaydeden Gözüyukarı, "Bu tuz buradan çıkıyor. Bir metre boyunca kaya tuzlarından geçerek tuzluğunu alıyor. 300 metrede de tüm toprak minerallerini bünyesine alarak burada fay kırığından açığa çıkıyor. Bizde bunu sadece güneşte kurutarak paketliyoruz. İçerisinde hiçbir kimyasal madde olmadığı gibi buranın da zengin minarelerini de bünyesine almış oluyor. Dünyada hiçbir tuzda bulunmayan 'iyot' minerali var. Buda 'tiroit' hastalarının gözdesi haline getiriyor" dedi.

"Tansiyon hastaları güvenle tüketebiliyor"

Tuzun dünyada en düşük sodyum oranına sahip olduğunu aktaran Gözyukarı, "Bu tuz olduğundan dolayı tansiyon hastaları güvenle tüketebiliyor. Dünyada bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri haline getiriyor. Çünkü tuz algısı; 'dünyada tuz yiyince tansiyonum çıkar. Sağlığıma zararlı olur.' Ama bizim sodyum oranın düşük olması, minarelerinin bu kadar yüksek bir 'iyot' oranına sahip olması da dünyada bizi gözde haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Gözüyukarı, tuzun içerisinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, altın, gümüş, iyot gibi toplamda 84 mineral olduğunu sözlerine ekledi.

Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor
Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor
Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor
Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor

Togo Cumhuriyeti, Kırıkkale, Almanya, Delice, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mineral deposu Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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