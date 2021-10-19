Yurtiçi Kargo, müşteri deneyimi endeksinde zirvede

Salgın döneminde müşterilerine daha hızlı ve konforlu hizmet vermek amacıyla yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan müşteri deneyimi endeksi sonuçlarına göre, müşteri deneyim puanı en yüksek kargo şirketi oldu.

Şirket açıklamasına göre, yıl toplamında da 2021 yılının en yüksek müşteri deneyim puanına sahip kargo şirketi Yurtiçi Kargo oldu.

Ayrıca Şikayetvar verilerine göre ocak-eylül döneminde en az şikayet alan kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo, 2020 yılında da A.C.E. Awards töreninde birincilik ödülünü alarak, Şikayetvar verilerine göre Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimini sunan markası seçilmişti. Yurtiçi Kargo, yine 2020 yılının eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan kampanya döneminde salgına rağmen müşteri memnuniyetini yüzde 63 artırmıştı.

Salgın döneminde yatırımlarını hızlandırdı

Müşterilerine daha iyi bir kargo deneyimi yaşatmak ve verdiği hizmet kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına yön veren Yurtiçi Kargo, salgın döneminde artan ihtiyaç karşısında yatırımlarını hızlandırarak projeler hayata geçirdi.

Geçen yıl devreye giren YK Plus projesi ile müşterilerine yeni teslimat seçenekleri sunarak esnaf noktalarından ya da kargo dolaplarından kargo almalarına imkan sağlayan Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altındaki bir diğer uygulama olan Taşıyıcı uygulaması ile istihdama katkı sağlarken operasyonel gücünü de artırdı.

Bu yıl hayata geçirdiği Kontrol Sende uygulamasıyla e-ticaret kullanıcılarının kargolarını canlı takip etme, adres değişikliği yapma, teslimat seçeneğini değiştirme ve iade etme seçeneklerini kullanma imkanı veren Yurtiçi Kargo, sektörün kapasitesini yükselten bir yatırıma daha imza attı. Geçen günlerde Türkiye'nin en büyük otomasyon sistemine sahip transfer merkezinin açılışını yapan şirket, Avrupa'nın sayılı otomasyonlu transfer merkezlerinden birini ülkeye kazandırdı.