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Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL - Son Dakika

Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL

12.10.2021 13:27
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL

Türkiye'de üretilen muzların yüzde 50'den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin'de üreticiler tezgahtaki yüksek fiyata tepkili.

Türkiye'de üretilen muzların yüzde 50'den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin'de üreticiler tezgahtaki yüksek fiyata tepkili. Kendilerinden birinci kalite muzun 6 liradan, ikinci kalite muzun 3 liradan alındığını belirten üreticiler muzun kilogramının tezgaha 12 ile 16 liradan ulaşması nedeniyle vatandaşın ucuza alamadığını dile getirdi.

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşıyor. Özellikle üretimin yüzde 50'den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin'de muzun yoğun hasat dönemi başladı. Hasadın yoğun olması nedeniyle 15 gün öncesine kadar 8 TL'den satış yapan üreticilerin ürünleri 6 TL'den alıcı buluyor. Birinci kalite muzu 6 TL'ye satan üreticiler ikinci kalite muzu ise 3 TL'den aracılara veriyor. Paketlenip sarartılan muzlar ise daha sonra piyasaya sürülüyor. Ancak üretimin yapıldığı Mersin'de bile marketlerde muz kalite ayrımı yapılmaksızın 12 ile 16 TL arasında satılıyor. Üreticiler, tezgahtaki yüksek fiyatın tüketimi olumsuz etkilediğini bu sebeple de zamanla piyasanın dengesinin bozduğunu kaydetti. Bazı üreticiler ise hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulaması yapılmasını istiyor. Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlere gönderilen muzun 3 katı fazlasına vatandaşa satılması ise dikkat çekiyor.

"Durumu olan da olmayan da uygun fiyata muz alabilsin"

Her zaman için tüketiciyi de düşündüklerini belirten muz üreticisi Ahmet Kayar, "Yıl boyu mesela belirli bir fiyat olsa hem müstahsil kazanır, hem de alışveriş yapanlar tüketici mağdur olmaz. Ben şahsen almam. Arada dünya kadar fark var. Bizden bu muzlar kilogramı 6 liradan çıktığına göre, vatandaş 10 liradan alsa hem sürüm çok olur hem de herkes faydalanmış olur. Ama 6 liraya alıp da 15-20 liraya sattığın zaman kimse almaz. Durumu olan da olmayanda uygun fiyata muz alabilsin" dedi.

"Muz 6 lira, tezgaha gidiyorsun 16 lira"

Muz tesisinde çalışan Birgül Kargalı da, yerinde 6 lira olan muzu tezgahta 16 liraya ulaştığını görünce hayretler içinde kaldıklarını söyledi. Kargalı, "Muzlarımız geliyor, temizleniyor, soğuk hava depomuza alınıyor, sarartılıyor, ondan sonra gönderiliyor. Muzlar Mersin'den marketlere gidiyor, markette almaya kalkıyorum muzu, burada satılan muz 6 lira, oraya gidiyorsun 16 lira. Yani bu büyük rakam, bir daha söylüyorum, bu büyük rakam hayret edilecek bir şey. Hayret bir rakam yani. Bunu aracılardan başka kimse yemiyor" diye konuştu.

"Büyük uçurumlar var"

Üreticilerden Mesut Başar ise, "Şu an muzu yeni yeni kesmeye başlıyoruz. Zaten yaz ayında sıcak olduğu için fazla bir verim alamadık. Bundan 20-25 gün önce 8 liraydı fiyat, şuan 6 lira. Hatta ikinci kalite muzlar 3 lira. Artık bundan sonra da hasat çoğalır, yani kesim artar. Biz şuanda birinci kalite muzu 6 liraya veriyoruz ikinci kaliteyi 3 TL'ye veriyoruz. Ama markette birinci, ikinci değil 15, 17, 18 lira. Yani arada büyük uçurumlar var" şeklinde konuştu. - MERSİN

Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL

Türk Lirası, Türkiye, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL - Son Dakika Ekonomi


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