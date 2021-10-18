NBA'de yeni sezon Tivibu'da başlıyor

Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ardından, NBA'in yeni sezonunu da kullanıcıları ile buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu basketbolun nabzını tutmaya devam ediyor. Tivibu kullanıcıları, Türkiye ve Avrupa basketbolunun önde gelen organizasyonlarının ardından Amerikan Basketbol Ligi NBA'in de yeni sezonunu takip edebilecek.

NBA'de yeni sezonun perdesi 19 Ekim Salı'yı 20 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece dev bir maçla kalkıyor. Giannis Antetokounmpo'lu, Khris Middleton'lı kadrosu ile geçen sezon şampiyonluğa yürüyen Milwakuee Bucks sezonu, doğu finalinde karşılaştıkları Kevin Durant'li, James Harden'lı Brooklyn Nets karşısında açıyor.

Gece 02.30'da başlayacak Milwakuee Bucks – Brooklyn Nets mücadelesinin ardından ise bu kez batının devleri parkeye iniyor. LeBron James ve Anthony Davis'li kadrosuna bu yaz Russel Westbrook'a da katan Los Angeles Lakers'ın, Stephen Curry'li, Klay Thompson'lı Golden State Warriors ile karşılaşacağı maç 05.00'te başlayacak. Yeni sezonun ilk iki maçı, tüm sezon olacağı gibi S Sport üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşacak.