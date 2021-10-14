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Niğde'de "tarla günü" etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı - Son Dakika

Niğde'de "tarla günü" etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı

14.10.2021 13:36
Niğde'de

Niğde'de düzenlenen "tarla günü" etkinliğinde, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

Niğde'de düzenlenen "tarla günü" etkinliğinde, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Alay beldesinde yerli patates çeşitlerinin deneme ekiminin yapıldığı tarlada düzenlenen programda, kentin patates üretiminde öncü olduğunu söyledi.

Birçok insanın patates üretiminden geçimini sağladığını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Hatta hasat döneminde diğer illerden tarım işçilerimiz gelip, çalışıyorlar nafakalarını kazanıyorlar. Bu anlamda baktığımızda patates kent için stratejik bir ürün. Patatesin gerek verimini gerekse kalitesini artırmak için enstitümüz büyük bir kazanç. Enstitümüz, geliştirdiği tohumların, her yıl birçok ilde deneme ekimlerini ve hasadını yapıyor. Bu ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak. Uzun vadede tamamen kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Geliştirdiğimiz tohumlar kendi coğrafyamıza, iklimimize toprak yapımımıza daha faydalı, verimi yüksek, kaliteli ürünler haline geliyor. Bu anlamda her yıl bir adım daha ileriye gidiyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı enstitü çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak da "Yerli ve milli çeşitlerin ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) 30'uncu yılı kutlamaları kapsamında birçok ilde yerli ve milli çeşitlerin deneme ekimlerini yaptıklarını dile getirdi.

Enstitünün, TAGEM'e bağlı Türkiye'deki ilk ve tek patates araştırma enstitüsü olduğuna dikkati çeken Pırlak, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde 10 yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdık. Hali hazırda da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Burada deneme ekimi yapılan 6 çeşidimizin Niğde topraklarında verimi oldukça tatminkar. Çeşitlerimizden en düşüğünden dekarda 4 tona yakın verim aldık. Hasat sonunda tartımlar neticesinde kesin sonuç belli olacak. Ancak, geliştirdiğimiz çeşitlerimiz üreticilerimizin benimsediği, bu bölgeye adaptasyonu en yüksek olan çeşitler."

Konuşmaların ardından Pırlak, yerli patates çeşitleri "Saruhan", "Nam", "Onaran2015", "Muratbey", "Leventbey" ve "Niğşah"ı katılımcılara tanıttı.

Niğde'de tarla günü etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı
Niğde'de tarla günü etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı
Niğde'de tarla günü etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı
Niğde'de tarla günü etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı
Niğde'de tarla günü etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı

Tarım, Hasat, Milli, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de 'tarla günü' etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Niğde'de "tarla günü" etkinliğinde 6 yerli patates çeşidi tanıtıldı - Son Dakika
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