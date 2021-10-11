Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 319 milyon dolarlık net çıkış, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 339 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 339 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 523 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili diğer sektörler 750 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 318 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 702 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustosta bankalar 838 milyon dolar ve genel hükümet 57 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon'daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye'ye tahsis edilen 4 milyar 465 milyon SDR karşılığı 6 milyar 338 milyon dolar Finans Hesabı altında kaydedildi.

Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 13 milyar 247 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Ağustos 2021 Ağustos 2021 Ocak-Ağustos A- CARİ İŞLEMLER HESABI -25.977 528 -13.992 1. İhracat 101.656 18.947 139.305 2. İthalat 127.253 21.704 158.463 Mal Dengesi -25.597 -2.757 -19.158 3. Hizmet Gelirleri 20.701 6.918 32.091 4. Hizmet Giderleri 14.642 2.842 19.549 Mal ve Hizmet Dengesi -19.538 1.319 -6.616 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.088 434 4.485 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.352 1.284 12.588 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -25.802 469 -14.719 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -175 59 727 B. SERMAYE HESABI -27 -22 -60 C. FİNANS HESABI 4.237 -8.291 -27.764 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.608 1.544 3.790 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.641 1.225 7.223 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.551 285 -80 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -15.422 1.624 5.144 11.1. Hisse Senetleri -5.444 523 -1.378 11.2. Borç Senetleri -9.978 1.101 6.522 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.560 1.685 8.238 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 14 -6 -3 12.3. Bankalar 1.714 -156 5.843 12.4. Diğer Sektörler -5.288 1.847 2.398 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.143 8.956 27.345 13.1. Merkez Bankası 12.167 72 4.787 13.2. Genel Hükümet -424 6.281 6.258 13.3. Bankalar 3.276 435 6.132 13.4. Diğer Sektörler -8.876 2.168 10.168 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -30.241 8.797 13.712 D. NET HATA VE NOKSAN -8.762 4.450 13.499 GENEL DENGE 39.003 -13.247 -27.211 E. REZERV VARLIKLAR -39.003 13.247 27.211 14. Resmi Rezervler -39.003 13.247 27.211 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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