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Ordu'da tavukçuluk sektörü büyüyor - Son Dakika

Ordu'da tavukçuluk sektörü büyüyor

05.10.2021 00:57
Ordu'da tavukçuluk sektörü büyüyor, System.String[]

Ordu'da 'Organik Yumurta Tavukçuluğu Yetiştiriciliği' projesi kapsamında kurulan 'Organik Yarka Üretim Tesisi' faaliyete başladı.

Ordu'da 'Organik Yumurta Tavukçuluğu Yetiştiriciliği' projesi kapsamında kurulan 'Organik Yarka Üretim Tesisi' faaliyete başladı. Akkuş ilçesinde kurulan tesiste üretilen 5 bin adet yarkanın ilk satışı İzmir'e gerçekleştirildi. Bölge ekonomisi ve istihdama büyük katkı sağlaması beklenen tesisteki yarka üretiminin 100 bine çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler çığ gibi büyüyor. Çalışmalar kapsamında, Akkuş Belediyesi'nce yer tahsisi yapılan, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı' (DOKAP) işbirliği ile yapımı tamamlanan, içerisinde 30 bin m2 açık alan, 500 m2'lik iki adet yarka yetiştirme kümesi ve iki katlı idari binanın yer aldığı Organik Yarka Üretim Tesisinde üretim başladı.

Organik yumurta tavukçuluğu desteklenecek

Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, proje ile organik yumurta tavukçuluğunun desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Ultav açıklamasında, "Büyükşehir Belediyemiz ve Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen "Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 16 bin yarka alınarak Birliğe teslim edilmiş ve Akkuştaki tesislerde yetiştirilmeye başlanmıştı. Proje kapsamında alımı yapılan 10 bin civcivin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarından karşılanırken, 6 bin civciv de Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğince alındı" dedi.

5 bin adet ilk satış İzmir'e gerçekleşti

Kurumlar arası iş birliği ile yapılan projeyle yumurta üreticilerine yarka temini yapılacağını belirten Ultav, "Civcivler, Birlik tarafından 100 günlük yaşa kadar yine Birlik bünyesinde faaliyet gösteren yem fabrikasında üretilen organik yemlerle ve organik şartlarda yetiştirilip yarka haline getirildi. Kurumlar arası iş birliği ile yapılan bu üretim organizasyonu ile Birlik vasıtasıyla ilimiz üreticilerine piyasa değerinden daha ucuz fiyata organik yarka satılacak ve organik yumurta tavukçuluğu desteklenecektir. Ayrıca Birlik ilimiz üreticileri dışında ihtiyaç fazlası yarkaları il dışına da satarak Birlik gelirlerini artıracak ve birliğin dolayısıyla üreticilerimizin güçlenmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ilk parti olarak 5 bin adet yarka İzmir iline satılmıştır" diye konuştu.

Yılda 100 bin yarka üretilecek

Tesisteki üretimin 100 bine çıkması için çalışmaların sürdüğünü belirten Ultav, "Diğer taraftan Birliğin Organik yarka üretim kapasitesini yıllık 100 bine çıkaracak yeni protokol 9 haziran 2021 tarihinde imzalandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'nin katılımıyla ilçede DOKAP işbirliğiyle hayata geçirilecek yarka üretim tesisinin protokolü imzalanmıştı. Tesis ORTAR A.Ş. ile yaptığı uzun soluklu iş birliği sayesinde yaşadığı zor durumları aşan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği tarafından işletilecek" şeklinde konuştu.

Aylık yumurta üretimi 4 milyona çıkacak

Yeni projeyle birlikte yumurta üretiminin 4 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Ultav sözlerini şöyle sürdürdü; "Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği tarafından işletilen mevcut tesislerde yıllık 60 bin organik yarka yetiştirilebiliyor. Yeni yarka kümesinin faaliyete geçmesiyle birlikte tesiste yıllık 100 bin organik yarka yetiştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyemizi ve ORTAR 'ın katkılarıyla Tarım Kredi Kooperatifi başta olmak üzere pazarlama ağını genişleten Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği hali hazırda aylık 2 milyon adet yumurta satışı yapıyor. Yeni kümeslerin faaliyete geçmesiyle birlikte aylık yumurta üretiminin 4 milyona çıkarılması hedefleniyor." - ORDU

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Kaynak: İHA

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