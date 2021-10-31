ÖTV'deki düşüş ikinci el araç fiyatlarına yansımadı

ÖTV matrahında yapılan düzenlemeye rağmen ikinci el otomobil fiyatlarında gerileme yaşanmadı.

Kur artışı ve çip kriziyle yükselen otomobil fiyatları, ÖTV matrahında yapılan düzenlemeye rağmen düşmedi. Araç pazarında İHA muhabirine konuşan otomobil tutkunu İsmail Karayılan, ikinci elde fiyatların arttığını belirterek, "Buna rağmen yine de lüksten kaçmadığımızı da belirteyim. Burası Türkiye'nin bir sınır ili. Bu ilde her memleketten, yani Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Siirt gibi illerden her hafta araba alım ve satımı yapmak için gelenler oluyor" dedi.

Hava yağışlı olmasına rağmen pazarın dolu olduğuna değinen Karayılan, "Burada yağmur yağıyor ama yine de alan hıncahınç dolu. Vatandaşı anlamak ve yardımcı olmak lazım. Pazarlık payı tamamen kalkmış durumda. Sabit fiyatı ne yazıyorsa o artık. Bugün gelen insanların çoğu eli boş dönecek. Ne araç alan ne de aracını satabilen vatandaşımız var" dedi. - VAN