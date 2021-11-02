Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.543,14 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,82 puan değer kazandı.

Dün 1.536,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,58 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.538,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.536,76, en yüksek ise 1.545,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve mali endeks yüzde 0,72 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.793,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 113,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5390 liradan, avro 11,0590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 artışla 1.793,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 84,4 dolardan işlem görüyor.