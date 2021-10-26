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Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak - Son Dakika

Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak

26.10.2021 11:19
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'deki 515'inci marketini Bilecik'te açtı.

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'deki 515'inci marketini Bilecik'te açtı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Türk çiftçisinin ve milletinin yararına olan ne varsa yapma gayretinde olacaklarını ifade ederek, "Bugün burada 515 olduk. Yıl sonu itibariyle de hedefimiz 700 ve 2022'nin ilk çeyreğinde de bu bin rakamına dayanacak" dedi. Poyraz ayrıca önümüzdeki ay et entegre tesisini de faaliyete alarak, marketlerde et ürünlerinin de yer alacağını söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 515'nci marketini Bilecik kent merkezinde açtı. Marketin açılış programına Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile vatandaşlar katıldı. Vali Kızılkaya, Tarım Kredi'nin her zaman tarımın ve tüketicinin yanında olduğunu ifade ederek, "İlimize açılan üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketinin hayırlı olmasını diliyorum. 515'incisinin açılacağını öğrendiğimiz bu marketimizin sayılarının çoğalmasını diliyorum. Bizler esasen kooperatif marketten alışveriş yapmayı da çocukluktan biliriz. Dolaysıyla Türk tarımın, Türk tüketicisinin, Türk ekonomisinin her zaman hizmetinde olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün de bizlerle beraber. Yine sayın Genel Müdürümüzün öncülüğünde Türkiye'de büyük bir atılım başlatmış ve onun buradaki yansımasını hep birlikte görüyoruz. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Açılan olan bu marketin mahallemize, ilimize, ekonomimize, tüketicimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'YIL SONU İTİBARİYLE MARKET SAYISINI 700'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise yıl sonuna kadar 515 olan market sayısını 700'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Poyraz, "Bir yarış içerisindeydik. Biz burada Bilecik'te 500'ü aşalım diye hedeflediğimizde bütün bölgelerdeki arkadaşlarımız o kadar hummalı bir çalışma içindeydiler ki biz bugün burada 515 olduk. Yıl sonu itibariyle de hedefimiz 700 ve 2022'nin ilk çeyreğinde de bu rakam bin rakamına dayanacak. Sadece 2017 sonu itibariyle bizim çoğunluğu yem fabrikamızın ihtiyacı olarak aldığımız ürünler olmak üzere çiftçilerden aldığımız ürün toplamı yaklaşık 300 milyon lira civarındaydı. Allah'ın izniyle biz bu seneyi yani 2021'i 3.7 milyarla kapatacağız. Şu geçtiğimiz 3 yıllık dönem zarfında biz ortaklarımızdan çiftçilerimizden aldığımız ürün miktarını 10 kattan fazla artırmışız. Hedefimiz aslında çok basit şurada tüketiciyle bir bağ kurmak" diye konuştu.'ET ENTEGRE TESİSİNİ DE FAALİYETE SOKUYORUZ'Poyraz, önümüzdeki ay et entegre tesisini de faaliyete alarak, marketlerde et ürünlerinin de yer alacağını söyledi. Ayrıca tüketicinin alacağı etin nasıl ve hangi şartlarda üretildiğini canlı olarak gösterecek mekanizmaları da marketlere kuracaklarını ifade eden Poyraz, "Vatandaşımız markete girdiği zaman rafta aldığı ürünün nasıl bir ürün olduğunu hangi şartlarda nereden geldiğini bilme hakkına sahiptir. Bunu da en uygun bir şekilde yapmak bizim vazifemiz, görevimiz. Biz Tarım Kredi Kooperatifi olarak şunu yapıyoruz aslında. Bir ürün için bir fiyat belirliyoruz, diyoruz ki bunun maliyeti şudur üzerine makul bir kar koyduktan sonra 100 lira diyoruz. Özel sektörün bizimle rekabet etmesi için bütün bu ürünlerde 100 liranın altına inme mecburiyeti var. Hedefimiz bir taraftan üreticinin ürettiği ürünü değerinde alıp ve olabildiğince en makul fiyatlarda da tüketicimize ulaştırmak. Misyon olarak biz bunu edindik. Biz Türk çiftçisinin yararına olan, Türk milletinin yararına ne varsa yapma gayretinde olacağız" dedi.MARKETLERDE KASAP REYONU OLACAKGenel Müdürü Poyraz kurulacak et entegre tesislerinde besi hayvanlarını yetiştirdikten sonra da öncelikle kendi mağazalarında et ürünlerini tüketiciyle buluşturacaklarını söyledi. Büyük mağazalarda kasap reyonları oluşturacaklarını kaydeden Poyraz, "Öncelikle büyükbaştan başlayacağız. Ama sonraki sistem oturdukça küçükbaşa doğru ulaştıracağız. İşlenmiş olarak bütün mağazalarımızda ürün olacak ama büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. Küçük yerlerde takdir edersiniz ki yani bunların her birisi maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürün halinde bunları tüketicimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle market açılışı yapıldı.

Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak
Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak

Bilecik, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak - Son Dakika
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