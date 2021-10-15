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Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

15.10.2021 10:48
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Sivas, tohumluk patates üretiminde 2021 yılında 400 bin tonluk üretim ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı, fiyat ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Sivas, tohumluk patates üretiminde 2021 yılında 400 bin tonluk üretim ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı, fiyat ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta bu yıl üreticinin yüzü güldü. Yaşanan kuraklığa ve girdilere rağmen Sivas'ta yaklaşık 400 bin ton ürün alındı. 19 bin dekar alana ekilen tohumluk patatesten 75 bin ton rekolte alınırken 57 bin dekar alana ekilen yemeklik patateste 330 bin ton rekolteye ulaşıldı. Türkiye genelinde de büyük bir verim elde eden Sivas, tohumluk patates üretiminde ülke genelinde ilk sırada yerini aldı. Tarlada 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında değişen yemeklik patates fiyatları tezgahlarda 3 lira 95 kuruş ile 4 lira arasında satılıyor.

400 bin ton rekolte ile rekor kırıldı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda tohumluk patates üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Önümüzdeki 2022 yılında patates tohumu üreten şehirlerden bir tanesiyiz. Yemeklik patates üretiminde de Sivas'ta büyük bir rekolte rekoru kırıldı. Bugün Sivas'ımızda yaklaşık 19 bin dekar alan tohumluk patates ekildi. 57 bin dönümde yemeklik patates ekildi. Toplam 75 bin 80 bin dekar civarında patates ekimi oldu. Bunun devamında da yaklaşık olarak 400 bin ton bir rekolteye ulaşıldı. Bunun yaklaşık 75 bin tonu tohumluk kalan yaklaşık 330 bin tonu da yemeklik olarak hem şehrimize hem ülkemizin her tarafına şu anda başlamış oldu" dedi.

Tarlada kilosu 2,10 ile 2,5 arasında marketlerde se 4 lira

Başkan Çetindağ, tarladaki ve marketlerdeki patates fiyatından bahsederek, "Çiftçimiz 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında çiftçimiz marketlere veriyor. Marketlerde de bugün ki fiyatları yaklaşık 3 lira 95 kuruş ile 4 lira arasında satılıyor. Büyük marketeler fiyatları artırmasınlar ki bizim ülkemizde herkes rahat olsun. Bizim Türkiye'ye yetecek kadar patatesimiz var. Eğer bugün bu rekolte olmasaydı bugün patates fiyatları 10 liraya kadar çıkabilirdi. Girdiler çok pahalı. Geçen seneki gübrede bir artış olduysa, tohumda artış oldu ise, işçilikte de bir artış oldu. Fiyatlara ister istemez yansıyacak. Marketlerle tüketim arasında çok büyük uçurumlar yok. Fiyatların yükseleceğini sanmıyorum. Yükselirse bunun altında bir art niyet aramak lazım. Çünkü bizim yeteri kadar çiftçimizin ürettiği patates mevcut şu anda" şeklinde konuştu. - SİVAS

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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