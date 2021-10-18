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Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

18.10.2021 15:24
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar 395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladıklarını ve 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerine devam ettiklerini belirterek, "Tüm tarihi köprülerimizi restore ederek, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar 395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladıklarını ve 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerine devam ettiklerini belirterek, "Tüm tarihi köprülerimizi restore ederek, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğinde restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü hizmete açıldı.

Açılış töreninde katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un, binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ve kültürüyle dünyanın en önemli, en zengin ve emsalsiz şehri olduğunu söyledi.

Bu yüklü miras karşısında "İstanbul'un sahip olduğu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumayı ve tanıtmayı" önceliklendirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nün restore edilmesinin ve Kısa Köprü çalışmalarının bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, bakanlık olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla aslına uygun restore edilip korunmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve Ani Köprüsü gibi 395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladıklarını ve kültür mirasına kazandırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerine devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Afyon'daki Kırkgöz Köprüsü, Sangarios (Justinianus) Köprüsü (Selçuklu Dönemi'ne ait Develioğlu Köprüsü), Edirne'deki Uzunköprü, Batman çayı üzerindeki 2 bin yıllık Pereira Köprüsü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarını büyük bir özenle sürdürdüklerini belirterek, "Bakanlık olarak tüm tarihi köprülerimizi restore ederek, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Hem aslına uygun restore edildi hem de afetlere karşı dayanıklılığı artırıldı"

Bakan Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün kültür hazinelerin korunması açısından örnek teşkil eden çalışmalardan olduğunu kaydederek, yarın da restorasyonunu tamamlanan tarihi Tokat Hıdırlık Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Silivri Çayı ve su baskınına uğrayan geniş bataklık arazi üzerindeki Mimar Sinan Köprüsü'nün, 333 metre uzunluğunda ve 32 gözlü olarak 1568'de inşa edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, 453 yıllık eserin Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişine hizmet ettiğini aktardı.

Karaismailoğlu, 48,5 metre uzunluğundaki Vakkas Köprüsü adıyla da bilinen Kısa Köprü'nün de 6 asırlık olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, burasının restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla yeniden ihya olduğunu söyledi.

Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nde çok kapsamlı çalışmalar yapıldığını, köprünün döşeme taşları sökülerek beton katmanın kaldırıldığını, kemerlerin ortaya çıkarıldığını, tüm cephesinin temizlendiğini, toprak altındaki uç girişlerin açığa çıkarıldığını, koruma amaçlı geçici çatı yapıldığını, cephe ve ayaklardaki imitasyon çimentonun söküldüğünü, özgün olmayan korkuluk, döşeme, cephe taşların çürütme ve tümlemesinin yapıldığını anlattı.

Karaismailoğlu, yapılan diğer çalışmalardan bahsederek, köprü girişlerine yaya trafiğini rampa yapıldığını, cephe ve yürüme yolunda aydınlatma sağlandığını, hem aslına uygun restore edildiğini hem de deprem ve sel gibi afetlere karşı dayanıklılığının artırıldığını bildirdi.

"İstanbul'da 7 metro projemizin inşası devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sadece atalardan miras kalan dev eserlerle övünmediklerini, son 19 yılda ülkeye çok önemli projeler kazandırdıklarını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi bu dev eserlere ilişkin örnekler verdi.

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak için şehir içi raylı sistem inşasına verdikleri önemden bahseden Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şu anda İstanbul'da 7 hatta, toplamda 103,3 kilometre raylı sistemde yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunlar, ?Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, ?Halkalı-İstanbul Havalimanı, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, ?Bakırköy (İDO)-Bağcılar Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, ?Altunizade-Çamlıca metroları ve Kazlıçeşme Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projeleridir."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu, hizmete girdiği ilk günden bu yana 100 milyondan fazla yolcu ağırladığını kaydederek, Çamlıca Kulesi'nden aynı anda 100 radyo yayını yapılabildiğini, bunun dünyada ilk olduğunu anlattı.

"Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına başlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını araladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşasıyla yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına da başladık. Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde, uluslararası ölçekte bir ulaşım projesidir."

Karaismailoğlu, gelecek nesillerin ileride bugün yaptıklarını konuşacaklarını ve gurur duyacaklarını kaydederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Mehter takımının konser verdiği açılışta, dualar da okundu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Silivri Belediyesi ve AK Parti'ye ziyaret

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, açılış öncesi Silivri Belediyesi ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Karaismailoğlu, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Murat Bozoğlu'nun yanı sıra partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, programlarının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile ilçe esnafını ve Silivri Köy Pazarı'nı ziyaret etti.

Adil Karaismailoğlu, Silivri Belediyesi, İstanbul, Silivri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika
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