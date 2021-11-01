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Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

01.11.2021 18:44
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Türkiye ile Romanya arasındaki iş ilişkilerinin giderek geliştiğini söyledi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Türkiye ile Romanya arasındaki iş ilişkilerinin giderek geliştiğini söyledi.

Büyükelçi Tınca, Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Romanya ile Türkiye arasında yapılan ihracat, yatırım ve teşviklerle ilgili konuları görüşmek üzere iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Hatay'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tınca, Romanya ile Hatay arasında çok uzun zaman süregelen ekonomik birlikteliği bulunduğunu söyledi.

Tınca, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye ve Romanya'nın ekonomik anlamda ilişkilerinin çok etkilenmediğini kaydetti.

Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artmasını temenni eden Tınca, şöyle devam etti:

" Türkiye ile Romanya arasındaki iş ilişkileri giderek gelişecek. Pandemi dolayısıyla iki ülke 2021 yılını çok zarar almadan geçirdi. Umarım 2021 yılının sonunda iki ülke arasındaki ekonomik ticaret 8 milyar doları geçecektir. Bu yükselişin nedeni de satıştaki volümün artmasından dolayı gerçekleşecek. Yoksa fiyatların yükselmesinden dolayı olmayacak. Türkiye ile Romanya arasında ekonomik ilişkiler daha sağlam bir zeminde güçlü bir şekilde ilerleyecek. Özellikle Hatay'ın Türkiye'den Romanya'ya iş yapan en büyük beşinci şehir olduğunu varsayarsak bu da Hatay için önemli bir nokta. Özellikle ilk dört şehre bakarsak bunların endüstriyel şehirler olduğunu Hatay'ın böyle bir endüstriyel olmamasına rağmen beşinci sırada yer alması önemli. Sizlerin bunları göze aldığınızda Türkiye'den Romanya'ya iş yaparak orada yatırımlar yapmanızı teşvik etmek isterim. Hatay'ın tarım şehri olduğunu varsayarsak gıda ve lojistik üzerine yatırımlarınızın artmasını temenni ederim. Kağıt üzerine baktığımda Romanya'nın Türkiye'ye 1 milyar dolarlık satışı var. Romanya mallarını Türkiye'de daha çok görmek isterim."

ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak da İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden sonra Hatay'ın Romanya ile en fazla iş yapan beşinci şehir olduğunu söyledi.

Eskiocak, Hatay'ın Romanya'ya daha fazla yaş meyve ve sebze ile demir çelik ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Romanya'ya 2019 yılı içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Eskiocak, şöyle konuştu:

"Maalesef 2020 pandemi sürecinde ihracatımız yüzde 14-15 düşüş göstererek yaklaşık 170 milyon dolara inmiştir. Umarım bundan sonra da inşallah bu iş birliği git gide daha üst noktalara gelecektir. Romanya'da yaklaşık 15 bin Türk firması kayıtlıdır. Bu firmalardan yaklaşık 5 bin firma şu anda orada aktif halde iş yapmaktadır. Romanya'da iki Türk bankası vardır. Romanya'ya başlıca ihracat ürünlerimiz otomotiv yedek parçaları bunlar İstanbul ve Kocaeli'nde gitmektedir. Demir çelik ürünleri, tarım ürünleri, makine ve taşıt parçalarıdır. Başlıca ithalat ürünlerimiz demir çelik mamulleri, işlemiş petrol ürünleri, taşıt parçaları, kimyasal gübre ve tohumdur."

Toplantıya Romanya'nın Gaziantep Fahri Konsolosu Coşkun Solak da katıldı.

Türkiye, Romanya, Ankara, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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