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Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı - Son Dakika

Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı

25.10.2021 10:37
Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik, genişletme ve bakım çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik, genişletme ve bakım çalışması başlatıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Mahallede bulunan yaklaşık 3 bin 500 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletlerdeki çalışmaların, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Kemer Mahallesi'ndeki hayvan üreticileri, kırsal mahallelerde üretime destek adına yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı
Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı
Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı
Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Salihli'deki HİS'ler bakıma alındı - Son Dakika
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