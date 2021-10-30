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Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL - Son Dakika

Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL

30.10.2021 16:27
Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL

Samsun'da sürekli artan et fiyatları dikkat çekerken, kasaplar ise bu durumu şehirde 'mezbaha olmamasına' bağlıyor.

Samsun'da sürekli artan et fiyatları dikkat çekerken, kasaplar ise bu durumu şehirde 'mezbaha olmamasına' bağlıyor.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şehirde son zamanda ete gelen zamların nedeninin şehirde mezbaha olmamasından ve etin uzak illerden getirmesinden kaynaklandığını söyledi. Samsun'da mezbaha yapılması için 9 yıldır uğraş verdiklerini ifade eden Şen, "Kasapların girdi maliyetleri arttı. Elektrik, su ve diğer giderleri oldukça arttı. Ayrıca Samsun'da mezbaha sorunu var. Samsun'daki kasapların yarısı maliyeti yüksek olduğu için başka şehirlerden mal alıyor ve kendi şehrinde mal kesmiyor. Birçok kasap Diyarbakır, Afyonkarahisar, Kastamonu, Osmaniye gibi illerden et getiriyor. Bu kaçak değil ama maliyeti yükselten bir olaydır. Kurban Bayramı'ndan sonra 65 TL olan kıymanın kilosunu 75 TL'den aşağıya satamıyoruz. 53 TL'ye karkas kesiyoruz. Buna yüzde 25 maliyet koyduğumuzda fiyatlar ortaya çıkıyor. Bu şartlarda para kazanamıyoruz. 80 TL'ye kıyma satarsak da kimseye satamayız. Bize ait bir mezbaha yok. Özel mezbahalara da 2 katı kesim parası vermek istemiyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Bu da ayrı bir maliyet oluşturuyor. Bir büyükbaş özel mezbahada 140 TL'ye kesiliyor. Ayrıca mezbahadan dana ayağı dahil hiçbir şeyi de alamıyoruz. Bu sorunu defalarca ilettik fakat bir çözüm bulmadık. 6 ay önce bir toplantı yaptık. 19 Mayıs'taki mezbahayı geri istedik. Samsun Büyükşehir Belediyesi proje ile birlikte bizden yazı istedi. Biz de güzel bir proje hazırlayarak başvurduk. Eğer 19 Mayıs'a bir mezbaha yapabilirsek, maliyetler de fiyatlar da düşer" dedi.

"Samsun'da mezbaha olursa etin kilo fiyatı 5 TL düşer"

Mezbaha yapılması ile düşecek maliyet fiyatlarının et fiyatlarını da düşüreceğini belirten Ömür Şen, "Bir malın Samsun'da kesilip 2 saat sonra kasap dükkanlarında satılması mı daha mantıklıdır? 15 saat yol geldikten sonra tezgahlarda sergilenmesi mi daha mantıklıdır? Bugün birçok büyük firma Samsun'a etini İzmir, Osmaniye gibi illerden getiriyor. Bu maliyetin yanı sıra ne kadar sağlıklıdır? İzmir'den Samsun'a gelen et oradan çıkarken dondurulacak, soğutucu arabalarla geldikten sonra çözülüp burada tezgahlara asılacak. Takdiri halka bırakıyoruz. Bizim Samsun'da Kasaplar Odasına yakışır bir mezbahamız olsa biz bu fiyatların hakkından geliriz. Emin olun ki fiyatlarda da gereken indirim yapılır. Mezbaha olursa halkımızın tükettiği etin fiyatının kilo başına 5 TL daha düşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Mezbaha Avrupa standartlarında ve günlük 80 büyükbaş kesim kapasitesine sahip"

Yapmayı istedikleri mezbaha hakkındaki bilgileri paylaşan Şen, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesinin isteği ile projemizi Bursa'da hazırlattık. Düşündüğümüz mezbahada 30 kişi istihdam sağlayacak. Mezbaha günlük 80 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olacak. Bu da hemen hemen Bafra ve Tekkeköy Mezbahalarıyla birlikte Samsun'un ihtiyacına cevap verecektir. Avrupa standartlarına uygun olarak çizdirdiğimiz mezbaha projesinin hayata geçirilmesini umuyoruz."

Öte yandan Samsun'da kuzu but kilo 83 TL, kuzu pirzola 118 TL, kuzu beyti 98 TL, kuzu gerdan 78 TL, dana bone kilo 98 TL, dana steak-biftek 98 TL, dana bonfile 130 TL ve kıyma 75 TL'den satılıyor. - SAMSUN

Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL
Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL
Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL
Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Diyarbakır, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun'da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL - Son Dakika
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