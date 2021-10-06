Üye Girişi
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı - Son Dakika

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

06.10.2021 14:25
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

Samsun'da orman köylüleri, 25 bin dekar defne ormanında yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapıp, 16,5 milyon TL gelir sağladı.

Samsun'da orman köylüleri, 25 bin dekar defne ormanında yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapıp, 16,5 milyon TL gelir sağladı.

Samsun'daki orman varlığı 2002 yılında 369 bin 517 hektar iken yüzde 5,4 artarak, 2021 yılında 389 bin 478 hektara yükseldi. 2021 yılında Samsun il sınırları içerisinde bulunan Bafra, Vezirköprü ve Samsun fidanlıklarında 2 milyon 415 bin 900 fidan üretildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ayrıca Samsun'da defne türünün üretimi konusunda yeni bir çalışma dönemine gireceğini açıkladı.

Orman köylüleri defne ormanından 16,5 milyon TL gelir sağladı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun ormanlarında defne, kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç, yabani elma türleri doğal yayılış gösteriyor. Samsun'da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup, yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılıyor ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. 2021 yılı içerisinde bölge müdürlüğünün yürürlüğe giren samsun planlarında; defne türü için ayrı bir işletme sınıfı açılmak suretiyle defne türü için üretim ve bakım açısından daha olumlu bir çalışma dönemine geçildiği belirtildi. Ayrıca Samsun'da 40 bin dekar kestane ormanı mevcut olup, yaklaşık 400 ton üretim yapılıyor ve köylüye 2,4 milyon TL gelir sağlanıyor.

Orman köylülerine 5 milyon TL'lik destek

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi kapsamında 1 milyon 971 bin 502 TL ödenekli süt sığırcılığı projesinin yüzde 69'u tamamlandı. 451 bin TL ödenekli Süt Koyunculuğu Projesi'nin yüzde 36'sı tamamlandı. ORKÖY faaliyetleri kapsamında toplam 5 milyon 317 bin 452 TL'lik ödeneğin yüzde 75'i gerçekleşti. 2021 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 105 aileye toplamda 5 milyon 317 bin 452 TL'lik kredi desteği verilecek.

2021 yılında Samsun'a 87 milyon TL'lik yatırım

Samsun'a 2021 yılı sonuna kadar ağaçlandırma çalışmaları için 5 milyon 457 bin TL, silvikültür çalışmaları için 3 milyon 240 bin 420 TL, üretim çalışmaları için 67 milyon 749 bin 414 TL, yol çalışmaları için 2 milyon 916 bin 500 TL, ORKÖY çalışmaları için 5 milyon 917 bin 452 TL ve fidan üretimi için de 2 milyon 666 bin TL olmak üzere toplam 87 milyon 956 bin 786 TL yatırım yapılacak. - SAMSUN

Türk Lirası, Vezirköprü, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar 14:03 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi 13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu 13:48 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak 13:30 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak 12:58 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
13:29 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi         
14:17
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi         
14:06
Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim         
14:03
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu         
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak         
13:15
Kocasının kayalıklardan attığı iddia edilen kadın şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kocasının kayalıklardan attığı iddia edilen kadın şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
12:45
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement