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Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım

19.10.2021 17:34
Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Yeşil ve Zıraman mahallelerinde yapılacak olan 13 milyon TL'lik alt ve üstyapı yatırımı için yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Yeşil ve Zıraman mahallelerinde yapılacak olan 13 milyon TL'lik alt ve üstyapı yatırımı için yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde hayata geçirdiği alt ve üstyapı dönüşümlerine yeni yatırımlarla devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Zıraman ve Yeşil mahallelerinde 13 milyon TL maliyetiyle hayata geçirilecek olan 9 bin 500 metre kanalizasyon, 10 bin 600 metre içme suyu hattı ile 61 bin 500 metrekarelik üstyapı yatırımının yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. İş kapsamında bir adet içme suyu deposu ve 10 adet fosseptik imalatı da yapılacak. Alt ve üstyapı dönüşümü yaşayacak olan mahallelere ziyarette bulunan MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine yapılacak olan çalışmaları anlattı. Ziyaretlerde Daire Başkanı Emir'e, Selendi İlçe Şefi Uğur Akıncı, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Alt ve üstyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Çıkrıkçı, Yeşil ve Zıraman mahallelerini tek tek ziyaret ederek mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine yapılacak olan çalışmaları anlatan MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde hayata geçirdikleri alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Emir, "Proje kapsamında Çıkrıkçı mahallemizde 4 bin 350 metre kanalizasyon, 4450 metre içme suyu hattı, bin kişiye hitap edecek olan 4 adet fosseptik, 30 bin metrekarelik kilit parke imalatı gerçekleştireceğiz. Yeşil mahallemizde 3 bin 150 metre kanalizasyon, 3 bin 150 metre içme suyu hattı, 500 kişiye hitap edecek 2 adet fosseptik, 21 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapacağız. Zıraman mahallemizde ise 2 bin metre kanalizasyon, 3 bin metre içme suyu hattı, bir adet içme suyu deposu, 400 kişiye hitap edecek 4 adet fosseptik, 10 bin 500 metre kilit parke taş imalatı yapacağız. Yapılacak olan yatırımların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar hizmetlerden memnun

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, İlçe Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a ve tüm MASKİ müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde yapılacak olan alt ve üstyapı yatırımının yer teslimi yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Zıraman Mahalle Muhtarı Bayram Sağlam, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a bize bu imkanları tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunurken, Yeşil Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş ise Yeşil Mahallesi olarak bu güne kadar çok güzel hizmetler aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Mahallemizde alt ve üstyapı çalışması da yapılacak. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım
Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım
Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım
Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım
Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Yatırım, Selendi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Selendi'nin 3 mahallesine 13 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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