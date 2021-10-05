Soğuk zincir ile sebze ve meyvede zayiat azalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın itibarıyla KOSGEB ile, sebze-meyve zayiatını azaltacak "Soğuk Zincir Finansman Destek Programı"nı başlatacaklarını belirterek, "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

Bakan Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında inşa edilen "Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyan Merkezi"nin açılışına katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın vazgeçilmezi olan bazı ürünlerin değerini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, "Bunların başında da gıda geliyor. Salgın döneminde tüketicilerde gözlemlenen stok yapma eğilimi, talebi artırarak tarım sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Tüketim tarafında yaşanan bu genişlemenin aksine mecburen uygulanan kısıtlamalar nedeniyle üretim tarafında daralma oluştu." diye konuştu.

Bu durumun, üretimin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri zamanında almanın önemini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Varank, üretimde sürdürülebilirliğin, en önemli konulardan biri haline geldiğine işaret etti.

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde, kurumların yürüttüğü çalışmalar neticesinde Türkiye'nin bu konuda dünya geneline kıyasla daha iyi bir noktada olduğuna dikkati çekerek, "Yenilikçi projelerimizle bu başarıyı daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk Zincir Finansman Destek Programı başlatılacak

Bakanlık olarak başlattıkları yeni destek programının da müjdesini paylaşan Varank, şöyle devam etti:

"Son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz."

Varank, programdan, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmaların yararlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylelikle işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini biz karşılamış olacağız. Hedefimiz, meyve sebze zayiatını minimuma indirerek KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltmak. Böylece tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek. Ben buradan, şartları sağlayan tüm firmalarımızın bu desteği takip etmelerini ve başvurmalarını tavsiye ediyorum."

Çalışmayı Tarım ve Orman, Ticaret, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla geliştirdiklerini anlatan Varank, kamu ve özel sektör olarak iş birliği içerisinde sorunun üstesinden birlikte geleceklerini söyledi.

Finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "Ekonomi Reformları Eylem Planı"nda yer alan "sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek eylemi" çerçevesinde harekete geçen KOSGEB, toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı yapan KOBİ'lerin desteklenmesi için "Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı"nı yürürlüğe aldı.

Program çerçevesinde, işletmelerin yerli malı ve yeni olmak kaydıyla bir soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını, KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak, 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak.

KOSGEB, bu kapsamda Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de "Kredi Garanti Fonu AŞ'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol" kapsamında Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilecek.