Üye Girişi
Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak - Son Dakika

Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak

11.10.2021 10:13
Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak

Son dakika haberler: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), akaryakıt taşıyan araçların ölçümlerinin yapılması için gerekli olan Hacim Ölçek Kabı Ölçüm Cihazı'nı karşılıklı imzalanan bir protokolle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), akaryakıt taşıyan araçların ölçümlerinin yapılması için gerekli olan Hacim Ölçek Kabı Ölçüm Cihazı'nı karşılıklı imzalanan bir protokolle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti. Böylece sektör mensupları ilgili ölçümleri yaptırmak için Manisa'ya gitmek zorunda kalmayacak.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Turgut, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ve Sanayi ve Teknoloji Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy'un katıldığı protokol töreninde teslim edilen cihazın ilk ölçümü de gerçekleştirdi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz

Cihazın Antalya'da kullanıma alınması ile akaryakıt sektörünün bir maliyet kaleminden kurtulduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Cihazı alıp ilimizde hizmet vermesini sağlamak akaryakıt sektörümüz için önemli bir destek oldu. Sektördeki üyelerimiz bu cihaz Antalya'da olmadığı zamanlarda Manisa'ya gitmek ve ölçümünü bu şehirlerde yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu durum firmalarımız için hem iş kaybına hem de ek masrafa sebep oluyordu. Cihazın Antalya'da hizmet vermeye başlamasıyla birlikte artık yakın illerdeki tankerler de tasarruf sağlayacaklar. Bu uygulama ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektöre yıllık en az 2 milyon liralık destek

Cihazın her yıl yaklaşık 500 tankere hizmet vermesini beklediklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, "Antalya ve bölge illerdeki akaryakıt sektörü temsilcilerimiz TSE'ye teslim ettiğimiz cihaz sayesinde yıllık en az 2 milyon lira gibi bir yükten kurtulmuş olacak." dedi.

Komite önerdi ATSO yaptı

14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi'nin önerisi ile cihazın alındığını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Bu konuda komitemize, Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda sektör temsilcisi olan Mücahit Turgut'a teşekkür etmek istiyorum. ATSO olarak sektörlerden gelen talepler üzerine üyelerimizin avantajlarına olacak her konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu desteğimizin de sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Günlük 7 tankerin ölçümü yapılacak

ATSO'nun yalnızca Antalya'ya değil yakın çevredeki illerin tüm istasyon bayileri ve nakliyat şirketlerine de büyük bir katkı sağladığını söyleyen TSE Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş," Hacim Ölçek Kabı ile günde yaklaşık 7 tankere kadar hizmet kapasitemiz var. Burada muayenesi yapılan tankerler bir problem çıkması halinde ayarlarını yaptırıp tekrar muayene girecek. Bugüne kadar bu işlemi yapmak için bölgemizdeki araçlar Manisa'ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Cihazın Antalya'da olması ile birlikte artık çevre illerimiz de bu hizmeti TSE'nin Antalya Ölçüm İstasyonu'ndan yaptırabilecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Davut Çetin ile TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Hacim Ölçek Kabı'nın teslim protokolünü imzaladı. - ANTALYA

Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak
Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak
Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak
Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü, Akaryakıt, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor 10:03 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası 10:02 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu 09:59 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor 09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak 09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
09:51 Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada
09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor
09:47 Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı         
10:03
Son Dakika: Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:00
Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada         
09:51
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı         
09:49
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement